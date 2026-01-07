FC 08 Villingen und Trainer Steffen Breinlinger trennen sich sofort

Chefcoach Steffen Breinlinger wird ab sofort nicht mehr an der Seitenlinie des Fußball-Oberligisten stehen. Die Trennung soll in beiderseitigem Einvernehmen über die Bühne gegangen sein.

Der FC 08 Villingen und Cheftrainer Steffen Breinlinger haben sich darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. "Die Entscheidung erfolgte im gegenseitigen Einvernehmen nach intensiven Gesprächen in der Winterpause", heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Nach einer umfassenden sportlichen Analyse der von Leistungsschwankungen geprägten Vorrunde sei Steffen Breinlinger am gestrigen Tag auf den Verein zugekommen und habe um die vorzeitige Auflösung seines Vertrags gebeten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.