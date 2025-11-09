 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Enrico Krieger und der FC 08 Villingen stabilisieren sich derzeit in ihren Leistungen.
Enrico Krieger und der FC 08 Villingen stabilisieren sich derzeit in ihren Leistungen. – Foto: Jan Papenfuss (Imago)

FC 08 Villingen überzeugt bei der Reserve des Karlsruher SC

Der 4:0-Sieg in der Fußball-Oberliga hätte sogar deutlicher ausfallen können.

Der FC 08 Villingen hat beim Karlsruher SC II eine überzeugende Vorstellung abgeliefert. Der 4:0-Sieg in der Fußball-Oberliga hätte sogar deutlicher ausfallen können.

Gestern, 14:30 Uhr
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
0
4

Die Villinger boten am Samstag bei der KSC-Reserve eine Topleistung und setzten sich völlig verdient durch. Das Ergebnis hätte bei besserer Chancenverwertung sogar noch deutlich höher sein können. Personell kam es kurzfristig zu Veränderungen bei den Nullachtern: Nico Tadic musste verletzungsbedingt passen, für ihn spielte Fabio Pfeifhofer. Für den erkrankten Fabio Liserra rutschte Leon Albrecht in die erste Mannschaft. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Villingen: Hoxha, Krieger (86. Jonathan Spät), Rinaldi, Busam, Albrecht, Derflinger, Müller (90. Rudy), Pfeifhofer, Feist (80. Glück), Cristilli (90. Kälble), Sökler. Tore: 0:1 Pfeifhofer (35.), 0:2 Derflinger (70.), 0:3 Cristilli (80.), 0:4 Müller (89.). SR: Nemtinow (Hochdorf). Zuschauer: 200.

Gestern, 14:00 Uhr
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
0
1
Abpfiff
