FC 08 Villingen überzeugt bei der Reserve des Karlsruher SC

Die Villinger boten am Samstag bei der KSC-Reserve eine Topleistung und setzten sich völlig verdient durch. Das Ergebnis hätte bei besserer Chancenverwertung sogar noch deutlich höher sein können. Personell kam es kurzfristig zu Veränderungen bei den Nullachtern: Nico Tadic musste verletzungsbedingt passen, für ihn spielte Fabio Pfeifhofer. Für den erkrankten Fabio Liserra rutschte Leon Albrecht in die erste Mannschaft. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.