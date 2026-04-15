FC 08 Villingen steht nach dem 3:1 gegen FC Denzlingen im Pokalfinale

Nach dem Einzug ins Pokalfinale strahlten die Villinger um die Wette. – Foto: Stefan Kech

Die Nullachter bezwingen im Halbfinale den FC Denzlingen verdient mit 3:1. Vor allem in der ersten Halbzeit ist das Team von Trainer Matthias Uhing klar überlegen.

Gutes Fußballwetter und zwei Kontrahenten, von denen zumindest die Gastgeber in Bestbesetzung auflaufen konnten – das Feld war bestellt für ein spannendes Halbfinale im südbadischen Verbandspokal. Nur die Kulisse fiel etwas spärlich aus: Gerade einmal 448 Zuschauer wollten das Duell zwischen dem FC 08 Villingen und FC Denzlingen am Dienstagabend in der MS-Technology-Arena erleben. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC 08 Villingen: Hoxha, Krieger, Busam, Pintidis, Derflinger (88. Staiger), Pfeifhofer (75. Y. Spät), Glück (85. Haller), Albrecht (89. J. Spät), Liserra, Feißt, Rinaldi (67. Ehmann). Denzlingen: Gümpel – Amrhein (65. Ivancic), Garcia Stein, Weizel, Schultis (85.Lemminger), Cernenchi (81. Zimmermann) – Boye, Gehring, Butov (65. Disch), Riggenmann -- Ebel (85. Berger). Tore: 1:0 Pintidis (9.), 2:0 Feißt (41./FE), 3:0 Derflinger (84./FE), 3:1 Riggenmann (90+1). Schiedsrchter: Christian Eiletz. Zuschauer: 448.