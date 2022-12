Die Spieler des FC 08 Villingen wollen am Samstag erneut jubeln. – Foto: Roger Müller

FC 08 Villingen spielt zum Jahresabschluss in Holzhausen FC 08 will sich weiter von der Abstiegszone distanzieren +++ Freiburger FC und Offenburger FV wollen Boden gut machen im Abstiegskampf

Zum Jahresabschluss steht für den FC 08 Villingen in der Fußball-Oberliga noch einmal ein Derby an. Am Samstag um 14 Uhr gastieren die Nullachter beim FC Holzhausen – der starke Aufsteiger wartet. Außerdem empfängt der Freiburger FC den FC Nöttingen, während der Offenburger FV den ATSV Mutschelbach zum Duell bittet.

FC Holzhausen - FC 08 Villingen Für 08-Trainer Marcel Yahyaijan waren die letzten Spieltage sportlich sehr erfolgreich: 4:1 gegen Hollenbach, 3:3 beim FFC, 3:1 in Mutschelbach – drei Spiele, sieben Punkte und satte 10:5-Tore. Die Qualität in der Offensive kehrte wieder zurück. Daher sind die Ziele in Holzhausen klar: "Wir wollen unsere Serie fortsetzen und etwas Zählbares mitnehmen." Mehr bei BZ-Plus.





Offenburger FV - ATSV Mutschelbach Ein letztes Mal schnüren die Oberliga-Fußballer des Offenburger FV am Samstag ihre Kickschuhe. Den tabellenfünften ATSV Mutschelbach (14 Uhr) erwartet die Mannschaft von Trainer Sascha Ruf im heimischen Karl-Heitz-Stadion. „Die Pause kommt uns nicht ungelegen, seit Juni sind die Jungs am Anschlag, mussten sich erst mit der Liga vertraut machen und haben nun glücklicherweise Fuß gefasst“, so Ruf. Dabei liegt das Momentum derzeit auf Offenburger Seite. Dem 0:0 im Derby folgte ein überraschender 3:1-Auswärtssieg beim FV Ravensburg. Diesen Rückenwind gilt es nun zu nutzen. „Sollten wir gegen Mutschelbach gewinnen, sind wir vermutlich wieder nah dran an den Nichtabstiegsplätzen“, sagt Ruf. Drei Zähler beträgt aktuell der Rückstand auf den zwölften Rang, der den Verbleib in der Oberliga bedeuten würde. „Sollte das klappen, würden die Jungs mit einem ganz anderen Selbstvertrauen durch die Winterpause gehen“, weiß Ruf.