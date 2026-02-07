FC 08 Villingen setzt Ausrufezeichen beim Regio Cup in Empfingen Oberligist gewinnt alle Spiele – Verbandsligist FC Holzhausen stark, SG Empfingen ohne Punkt von red · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Beatparade/Regio Cup der SG Empfingen hat am heutigen Samstag einen klaren Sieger gefunden. Der FC 08 Villingen gewann das kompakte Vorbereitungsturnier im Modus „jeder gegen jeden“ mit zwei Erfolgen aus zwei Spielen und blieb dabei ohne Gegentor. Dahinter belegte der Verbandsligist FC Holzhausen Rang zwei, während Gastgeber SG Empfingen aus der Landesliga nach zwei Niederlagen punktlos blieb. Gespielt wurde jeweils über 60 Minuten – genug Zeit für echte Standortbestimmungen, aber auch gnadenlos in der Bewertung von Fehlern.

>>> Hier geht es zum Spielplan und zu den Ergebnissen. Ein Turnier mit klarer Aussagekraft

Drei Mannschaften, drei Spiele, ein überschaubarer Zeitplan – und dennoch war der sportliche Wert des Regio Cups hoch. Der Wettbewerb brachte einen Oberligisten, einen Verbandsligisten und einen Landesligisten zusammen. Schon im Vorfeld war klar, dass es hier weniger um Pokale als um Form, Rhythmus und Stabilität gehen würde. Doch die Ergebnisse zeichneten ein deutliches Bild: Villingen war die dominierende Mannschaft. Empfingen startet mit Rückschlag gegen Holzhausen

Zum Auftakt traf die SG Empfingen auf den FC Holzhausen – und der Gastgeber geriet früh unter Druck. Holzhausen gewann die Partie deutlich mit 5:1. Für Empfingen war das erste Spiel des Tages damit sofort ein harter Dämpfer. Das Ergebnis zeigte, wie schwer es in der frühen Vorbereitungsphase sein kann, gegen ein Team mit höherem Tempo und mehr Durchschlagskraft zu bestehen. Holzhausen nutzte seine Möglichkeiten konsequent und setzte gleich im ersten Turnierspiel ein klares Zeichen.

Villingen bleibt gegen Holzhausen eiskalt

Im zweiten Turnierspiel traf der FC 08 Villingen auf den FC Holzhausen und gewann mit 2:0. Entscheidend war dabei Gian-Luca Feißt, der mit einem Doppelpack die Partie entschied. In der 54. Minute erzielte er das 1:0, in der 60. Minute folgte das 2:0. Villingen zeigte sich defensiv stabil und offensiv effizient – genau jene Mischung, die in Vorbereitungsspielen oft den Unterschied macht. Ein Treffer entscheidet das letzte Spiel

Zum Abschluss traf die SG Empfingen auf den FC 08 Villingen. Der Oberligist gewann auch dieses Spiel, diesmal knapp mit 1:0. Das Tor fiel bereits in der 21. Minute durch einen Foulelfmeter, den Gabriel Cristilli verwandelte. Für Empfingen war es trotz der Niederlage ein engerer Vergleich als noch gegen Holzhausen, doch erneut blieb der Gastgeber ohne eigenen Treffer. Villingen hingegen bestätigte seine defensive Stabilität und brachte den zweiten Sieg ohne Gegentor über die Zeit.