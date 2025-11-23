FC 08 Villingen rettet in Reutlingen ein Remis in letzter Sekunde

Die Partie stand am Samstagnachmittag auf sehr überschaubarem Niveau. Villingen bot insgesamt eine enttäuschende Vorstellung. Der gastgebende SSV hatte bei frostigen Temperaturen mehr vom Spiel. Nullacht-Keeper Andrea Hoxha musste mehrfach sein ganzes Können aufbieten – so in der ersten Halbzeit gegen Luca Plattenhardt und Nedim Pepic. Ein Schuss von Noah-Elias Maurer, der früh für den verletzten Tom Ruzicka (Verdacht auf Kreuzbandriss) kam, touchierte noch die Villinger Latte. Die Schwarz-Weißen hatten hingegen in den ersten 45 Minuten überhaupt keine Offensivaktionen zu verzeichnen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC 08 Villingen: Hoxha, Krieger (82. Liserra), Busam, Pintidis, Derflinger, Pfeifhofer (64. Feißt), Sökler, Cristilli, Glück (56. Müller), Albrecht, Rinaldi. Tore: 1:0 Wally (59.), 1:1 Sökler (93.). SR: Stefan Fimpel (Bad Wurzach). ZS: 650.