FC 08 Villingen mit Sökler und Kuranyi gegen den FSV Frankfurt?

Abschiedstour. Schaulaufen. Mit Begriffen wie diesen kann Steffen Breinlinger überhaupt nichts anfangen, Mehr noch: Nur mit Mühe kann er seinen Widerwillen verbergen, wenn sie im Zusammenhang mit seiner Mannschaft ausgesprochen werden. Sicher, der FC 08 Villingen wird aus der Regionalliga absteigen, doch deshalb will Breinlinger weiterhin sein letztes Hemd geben, um erfolgreich zu sein. In Form von Punkten, in Form einer Weiterentwicklung seines Teams, in Form eines sportlichen Selbstverständnisses. In diesem Denken sieht er die Spieler an seiner Seite. "Wir haben diese Woche das Training noch einmal forciert, sie gaben in jeder Einheit alles", lobt er den kollektiven Einsatzwillen. Das gelte auch und gerade für Marcel Sökler. Bei der jüngsten 1:3-Niederlage gegen die Kickers Offenbach stand der Torjäger überraschend nicht in der Startformation, dafür durfte Karlo Kuranyi von Beginn an ran. Und siehe da, der 19-Jährige erzielte sogleich den einzigen Treffer für die Nullachter.

