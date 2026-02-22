FC 08 Villingen legt verkorksten Auftakt in die Frühlingsrunde hin

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der FC 08 Villingen verliert im ersten Spiel der Frühlingsrunde bei Türkspor Neckarsulm mit 0:3. Die Mannschaft von Neu-Trainer Matthias Uhing zeigt vor allem zu Beginn eine schwache Leistung.

Die Villinger starteten unter ihrem neuen Cheftrainer Matthias Uhing mit einer deutlichen Niederlage in die Frühjahrsrunde. Die Nullachter hatten kaum Chancen und erzielten fast schon konsequenterweise keinen Treffer. Aufsteiger Neckarsulm kam hingegen am Samstagnachmittag auf eigenem Platz zu frühen Toren. Philipp Seybold gelang nach einem Umschaltmoment bereits in der vierten Minute der Führungstreffer für die Gastgeber. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC 08 Villingen: Hoxha, Busam, Pintidis (61. Feißt), Derflinger (80. Glück), Tadic, Pfeifhofer (72. Yannick Spät), Cristilli (65. Haller), Müller, Albrecht, Marco Ehmann (46. Krieger), Rinaldi. Tore: 1:0 Seyfried (4.), 2:0 Lettieri (6.), 3:0 Giles Sanchez (68.). SR: Christian Buschmann (Echterdingen). ZS: 150.