FC 08 Villingen landet einen glücklichen und doch verdienten Sieg

Beim FC Denzlingen drohen in der Fußball-Oberliga sportlich vorzeitig die Lichter auszugehen. Zum Ende der Hinrunde kassierte der Aufsteiger eine bittere 0:2 (0:0)-Heimniederlage gegen den Abstiegskonkurrenten 1. Göppinger SV und hängt mit neun Zählern abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Göppingen hat nunmehr doppelt so viele Punkte wie die Denzlinger auf dem Konto und rückte auf den viertletzten Platz vor. Dieser verurteilt aber voraussichtlich ebenfalls zum Abstieg.

Im Einbollenstadion ging es vor dem Seitenwechsel durchaus abwechslungsreich und kurzweilig zu. Chancen gab es hüben wie drüben. Matthis Eggert und Neven Ivancic vergaben gute Möglichkeiten für die Gastgeber. In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie. Jedoch gingen die Göppinger durch ein Eigentor der Denzlinger in Führung, als der Ball nicht aus der Gefahrenzone befördert werden konnte (68.). Denzlingen verstärkte nun seine Angriffsbemühungen, kassierte aber in der Nachspielzeit nach einem Konter den zweiten Treffer.

Tore: 0:1 Cernenchi (68./ET), 0:2 Ubabuike (90.+8). Schiedsrichter: Bollheimer (Karlsruhe). ZS: 200.