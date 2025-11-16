FC 08 Villingen landet einen glücklichen und doch verdienten Sieg

Der FC 08 Villingen gewinnt in der Fußball-Oberliga mit 2:1 gegen den Türkischer SV Singen. Die 1095 Zuschauer erleben ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten.
Beim FC Denzlingen drohen in der Fußball-Oberliga sportlich vorzeitig die Lichter auszugehen. Zum Ende der Hinrunde kassierte der Aufsteiger eine bittere 0:2 (0:0)-Heimniederlage gegen den Abstiegskonkurrenten 1. Göppinger SV und hängt mit neun Zählern abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Göppingen hat nunmehr doppelt so viele Punkte wie die Denzlinger auf dem Konto und rückte auf den viertletzten Platz vor. Dieser verurteilt aber voraussichtlich ebenfalls zum Abstieg.
Im Einbollenstadion ging es vor dem Seitenwechsel durchaus abwechslungsreich und kurzweilig zu. Chancen gab es hüben wie drüben. Matthis Eggert und Neven Ivancic vergaben gute Möglichkeiten für die Gastgeber. In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie. Jedoch gingen die Göppinger durch ein Eigentor der Denzlinger in Führung, als der Ball nicht aus der Gefahrenzone befördert werden konnte (68.). Denzlingen verstärkte nun seine Angriffsbemühungen, kassierte aber in der Nachspielzeit nach einem Konter den zweiten Treffer.
Tore: 0:1 Cernenchi (68./ET), 0:2 Ubabuike (90.+8). Schiedsrichter: Bollheimer (Karlsruhe). ZS: 200.
Bestes Fußballwetter und fast schon eine Traumkulisse mit 1095 Zuschauern bildeten an diesem Freitagabend in der MS-Technology-Arena einen wunderbaren Rahmen für dieses südbadische Derby zwischen dem FC 08 Villingen und dem Türkischen SV Singen. Das Feld war also bestellt für ein Fußballerlebnis, zumal sich beide Mannschaften aktuell im Aufwind befanden. Wobei die Serie der Gäste mit vier Siegen am Stück noch ein wenig mehr glänzt als jene der Nullachter (sieben Punkte aus den vergangenen drei Partien). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
FC 08 Villingen: Hoxha, Krieger, Busam, Pintidis, Derflinger, Pfeifhofer, Sökler, Cristilli, Müller, Albrecht Rinaldi. Tore: 1:0 Cristilli (34.), 2:0 Derflinger (39.), 2:1 Emminger (42.). SR: Jannik Ganji. ZS: 1095.