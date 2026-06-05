FC 08 Villingen komplettiert sein Trainerteam für die neue Saison

Der FC 08 Villingen komplettiert sein Trainerteam für die neue Oberligasaison. Der erfolgreiche Juniorencoach Mike Duffner wird künftig Co-Trainer an der Seite von Chefcoach Matthias Uhing. Mit Wolfgang Stolpa übernimmt ein sehr erfahrener Mann das Torwarttraining. Ralf Hellmer bleibt im Trainerteam.
„Mike Duffner hat in den letzten Jahren sehr gute Arbeit in der FC 08-Jugend geleistet und wir beide kennen uns bereits sehr lange. Das passt perfekt“, freut sich FC 08-Trainer Matthias Uhing auf seinen neuen Co-Trainer. Zuletzt trainierte Mike Duffner die A-Junioren des FC 08 Villingen. Ein vielversprechender Jahrgang, der das Jahr zuvor noch den Aufstieg in die Rückrunde der B-Junioren-Bundesliga geschafft hatte. „Sehr wichtig ist für mich auch, dass Marcel Yahyaijan das Trainerteam in seiner Rolle als sportlicher Leiter stärker beratend unterstützen wird. Mit seiner Expertise und Erfahrung kann er uns vor allem am Spieltag immer wieder wichtige Impulse geben“, so Uhing weiter.
FC 08 Villingen komplettiert sein Trainerteam
Mit Wolfgang Stolpha holen die 08er einen altbekannten Torwarttrainer zurück zum FC 08 Villingen. „Wolfgang ist einer der erfahrensten Torwarttrainer in der Region, war schon mal in der Regionalliga-Saison bei uns und er ist auch der Wunschtorwart-Trainer unserer beiden Keeper Andrea Hoxha und Kevin Ehmann“, erklärt Yahyaijan die Verpflichtung von Stolpa. Der bisherige Co-Trainer Ralf Hellmer bleibt im Trainerteam der Oberligamannschaft, fungiert künftig verstärkt als Bindeglied zwischen der U21 und der 1. Mannschaft. Außerdem wird er Aufgaben als Aufbau-Trainer bei verletzten und angeschlagenen Spielern übernehmen. „Damit erweitern wir unser Trainerteam und können Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen. Das wird uns als Mannschaft und Verein insgesamt weiterhelfen“, betont Yahyaijan.