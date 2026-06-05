FC 08 Villingen komplettiert sein Trainerteam für die neue Saison Mike Duffner wird Co-Trainer von BZ/PM · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Achim Keller

Der FC 08 Villingen komplettiert sein Trainerteam für die neue Oberligasaison. Der erfolgreiche Juniorencoach Mike Duffner wird künftig Co-Trainer an der Seite von Chefcoach Matthias Uhing. Mit Wolfgang Stolpa übernimmt ein sehr erfahrener Mann das Torwarttraining. Ralf Hellmer bleibt im Trainerteam.

„Mike Duffner hat in den letzten Jahren sehr gute Arbeit in der FC 08-Jugend geleistet und wir beide kennen uns bereits sehr lange. Das passt perfekt“, freut sich FC 08-Trainer Matthias Uhing auf seinen neuen Co-Trainer. Zuletzt trainierte Mike Duffner die A-Junioren des FC 08 Villingen. Ein vielversprechender Jahrgang, der das Jahr zuvor noch den Aufstieg in die Rückrunde der B-Junioren-Bundesliga geschafft hatte. „Sehr wichtig ist für mich auch, dass Marcel Yahyaijan das Trainerteam in seiner Rolle als sportlicher Leiter stärker beratend unterstützen wird. Mit seiner Expertise und Erfahrung kann er uns vor allem am Spieltag immer wieder wichtige Impulse geben“, so Uhing weiter. FC 08 Villingen komplettiert sein Trainerteam