FC 08 Villingen kommt in Zuzenhausen immer einen Schritt zu spät

Die Oberliga-Fußballer des FC 08 Villingen II bleiben im 16. Spiel in Folge ohne Punktgewinn. Im Kellerduell beim FC Zuzenhausen verliert das Schlusslicht mit 0:3.

Der FC Zuzenhausen konnte im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen 3:0-Heimsieg gegen den FC 08 Villingen II einfahren. Die Kicker aus dem Rhein-Neckar-Kreis waren von Beginn an überlegen. In der 19. Minute unterlief Villingen ein Fehler im Aufbauspiel, Sidney Fellhauer traf zum 1:0. In der 29. Minute folgte ein schöner Spielzug der Gastgeber, den Christopher Wild erfolgreich vollendete.

Auch in der zweiten Halbzeit war der FCZ Herr im eigenen Haus. Den Gästen wurden allmählich die Beine schwer. Erst recht als Dominik Zuleger in der 74. Minute gegen Torwart David Elias Kercek zum 3:0 traf. Dabei blieb es bis zum Schluss.