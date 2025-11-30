FC 08 Villingen kassiert in letzter Sekunde den Ausgleich in Essingen

Diesen Auftritt hatten nicht viele dem Tabellenletzten zugetraut. Doch der FC Denzlingen überzeugte beim VfR Mannheim, der zuvor fünf Spiele in Folge gewonnen hatte, mit einer gut organisierten Abwehr, die vor allem in der ersten Halbzeit kaum ein Schlupfloch bot. Im Rhein-Neckar-Stadion taten sich die Gastgeber mit Ex-Profi Alexander Esswein schwer, obwohl sie dominant auftraten und viel Ballbesitz hatten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

In einer recht wilden Partie erreichte die Villinger in ihrem letzten Spiel vor der Winterpause ein Remis beim Tabellennachbarn Essingen. Am Ende waren es aber zwei verlorene Punkte für die Nullachter. Die Schwarz-Weißen hatten zunächst zwar mehr vom Spiel, vermochten auf dem kleinen Kunstrasen aber keine großen Torchancen zu kreieren. Niklas Groiß brachte hingegen die Gastgeber in der 38. Minute per Kopfball nach einer Ecke in Front. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC 08 Villingen: Hoxha,Busam, Pintidis, Derflinger, Sökler, Cristilli (93. Glück), Müller (90. Rudy), Albrecht, Liserra, Feißt, Rinaldi (68. Krieger). Tore: 1:0 Groiß (38.), 1:1 Cristilli (51.), 2:1 Ruther (58.), 2:2 Sökler (63.), 2:3 Pintidis (88.), 3:3 Neunhoeffer (96.). ZS: 167. SR: Daniela Kottmann.