Villingens Torjäger Marcel Sökler (in Weiß) erzielte einen herrlichen Treffer gegen den TSV Essingen.
Villingens Torjäger Marcel Sökler (in Weiß) erzielte einen herrlichen Treffer gegen den TSV Essingen. – Foto: Tobias Baur (Imago)

FC 08 Villingen kassiert in letzter Sekunde den Ausgleich in Essingen

FC Denzlingen holt einen Punkt für die Moral

Fußball-Oberligist FC 08 Villingen setzt seine Serie der ungeschlagenen Spiele beim TSV Essingen fort, muss sich aber mit einem 3:3 begnügen. Den Ausgleich kassieren die Gäste kurz vor Abpfiff.

Gestern, 14:00 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
0
0

Diesen Auftritt hatten nicht viele dem Tabellenletzten zugetraut. Doch der FC Denzlingen überzeugte beim VfR Mannheim, der zuvor fünf Spiele in Folge gewonnen hatte, mit einer gut organisierten Abwehr, die vor allem in der ersten Halbzeit kaum ein Schlupfloch bot. Im Rhein-Neckar-Stadion taten sich die Gastgeber mit Ex-Profi Alexander Esswein schwer, obwohl sie dominant auftraten und viel Ballbesitz hatten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Denzlingen: Jund – Amrhein, Cernenchi, Garcia Stein, Butov (55. Vanci, 83. Disch), Boye, Gehring, Weizel (71. Zimmermann), Schultis, Eggert (46. Riggenmann), Ebel (63. Rautenberg). Schiedsrichter: Wieland (Waldenburg). Zuschauer: 347.

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
3
3

In einer recht wilden Partie erreichte die Villinger in ihrem letzten Spiel vor der Winterpause ein Remis beim Tabellennachbarn Essingen. Am Ende waren es aber zwei verlorene Punkte für die Nullachter. Die Schwarz-Weißen hatten zunächst zwar mehr vom Spiel, vermochten auf dem kleinen Kunstrasen aber keine großen Torchancen zu kreieren. Niklas Groiß brachte hingegen die Gastgeber in der 38. Minute per Kopfball nach einer Ecke in Front. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC 08 Villingen: Hoxha,Busam, Pintidis, Derflinger, Sökler, Cristilli (93. Glück), Müller (90. Rudy), Albrecht, Liserra, Feißt, Rinaldi (68. Krieger). Tore: 1:0 Groiß (38.), 1:1 Cristilli (51.), 2:1 Ruther (58.), 2:2 Sökler (63.), 2:3 Pintidis (88.), 3:3 Neunhoeffer (96.). ZS: 167. SR: Daniela Kottmann.

Heinz Wittmann und Matthias Kaufhold (BZ)Autor