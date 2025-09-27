FC 08 Villingen kassiert halbes Dutzend, VfR Aalen stolpert

Der zehnte Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg bot sowohl überraschende Ergebnisse als auch erwartbare Siege. Während die Spitzenteams um die Vormachtstellung kämpfen, konnten einige Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld wichtige Punkte sichern. Die Samstagspartien zeigten vor allem, wie entscheidend frühe Tore und Elfmeter in engen Partien sein können.

Das Spiel wurde abgesagt. Türkspor Neckarsulm teilt dazu mit: "Das für Freitagabend (26.09., 19:00 Uhr) angesetzte Auswärtsspiel beim FC Nöttingen muss witterungsbedingt leider abgesagt werden. Der Platz wurde nach den Regenfällen der letzten Tage von der Platzkommission als unbespielbar eingestuft." ---

Durch einen 2:1-Heimsieg setzte sich der VfR Mannheim seine Erfolgsserie fort. Volkan Rona (3.) und Raphael Akoto (13.) legten den frühen Grundstein. Dem FSV Hollenbach blieb nur noch der Anschlusstreffer durch Niklas Dörr (75.). ---

Denzlingen geriet früh in Rückstand: Marin Stefotic traf per Foulelfmeter in der 19. Minute zur Führung von Oberachern. Sandro Rautenberg glich in der 69. Minute aus, doch Demarveay Sheron sorgte in der 90.+3 Minute für den späten Siegtreffer der Gäste. ---



Backnang erwischte den besseren Start durch Sebastian Gleißner in der 23. Minute. Benjamin Dudda glich für Essingen in der 32. Minute aus, Julian Geldner brachte Backnang erneut in Führung (63.), bevor Besnik Koci in der 85. Minute den Ausgleich erzielte. Den entscheidenden Siegtreffer für Essingen markierte Dudda in der 88. Minute. Flavio Santoro sah in der 77. Minute die Gelb-Rote Karte. ---

Göppingen kassierte in der 35. Minute einen Foulelfmeter durch Albert Malaj, der Singen zum 1:0-Sieg verhalf. ---

Gmünd begann unglücklich mit dem frühen Rückstand durch Konstantinos Markopoulos in der 2. Minute. Sladan Puseljic glich in der 20. Minute per Eigentor aus, doch Yannick Toth brachte Reutlingen in der 27. Minute erneut in Führung. Alexander Aschauer glich in der 59. Minute aus, scheiterte jedoch an einem Foulelfmeter gegen Torwart Dominik Hozlinger. Den Siegtreffer erzielte Niklas Hofmeister in der 63. Minute. ---

Ravensburg erzielte den einzigen Treffer des Spiels kurz vor der Halbzeitpause: Felix Schäch traf in der 45. Minute und sicherte den Sieg gegen Pforzheim. ---

Aalen und Karlsruhe II trennten sich torlos. Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 0:0. ---