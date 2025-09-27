 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Kevin Rosenberger

FC 08 Villingen kassiert halbes Dutzend, VfR Aalen stolpert

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 10. Spieltags

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg
Villingen
1. Göpp. SV
Karlsruhe II
Denzlingen

Der zehnte Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg bot sowohl überraschende Ergebnisse als auch erwartbare Siege. Während die Spitzenteams um die Vormachtstellung kämpfen, konnten einige Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld wichtige Punkte sichern. Die Samstagspartien zeigten vor allem, wie entscheidend frühe Tore und Elfmeter in engen Partien sein können.

---

Gestern, 19:00 Uhr
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt. Türkspor Neckarsulm teilt dazu mit: "Das für Freitagabend (26.09., 19:00 Uhr) angesetzte Auswärtsspiel beim FC Nöttingen muss witterungsbedingt leider abgesagt werden. Der Platz wurde nach den Regenfällen der letzten Tage von der Platzkommission als unbespielbar eingestuft."

---

Gestern, 19:00 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
2
1
Abpfiff

Durch einen 2:1-Heimsieg setzte sich der VfR Mannheim seine Erfolgsserie fort. Volkan Rona (3.) und Raphael Akoto (13.) legten den frühen Grundstein. Dem FSV Hollenbach blieb nur noch der Anschlusstreffer durch Niklas Dörr (75.).

---

Heute, 14:00 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
1
2
Abpfiff

Denzlingen geriet früh in Rückstand: Marin Stefotic traf per Foulelfmeter in der 19. Minute zur Führung von Oberachern. Sandro Rautenberg glich in der 69. Minute aus, doch Demarveay Sheron sorgte in der 90.+3 Minute für den späten Siegtreffer der Gäste.

---

Heute, 14:00 Uhr
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
2
3
Abpfiff

Backnang erwischte den besseren Start durch Sebastian Gleißner in der 23. Minute. Benjamin Dudda glich für Essingen in der 32. Minute aus, Julian Geldner brachte Backnang erneut in Führung (63.), bevor Besnik Koci in der 85. Minute den Ausgleich erzielte. Den entscheidenden Siegtreffer für Essingen markierte Dudda in der 88. Minute. Flavio Santoro sah in der 77. Minute die Gelb-Rote Karte.

---

Heute, 14:00 Uhr
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
0
1

Göppingen kassierte in der 35. Minute einen Foulelfmeter durch Albert Malaj, der Singen zum 1:0-Sieg verhalf.

---

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
3
2
Abpfiff

Gmünd begann unglücklich mit dem frühen Rückstand durch Konstantinos Markopoulos in der 2. Minute. Sladan Puseljic glich in der 20. Minute per Eigentor aus, doch Yannick Toth brachte Reutlingen in der 27. Minute erneut in Führung. Alexander Aschauer glich in der 59. Minute aus, scheiterte jedoch an einem Foulelfmeter gegen Torwart Dominik Hozlinger. Den Siegtreffer erzielte Niklas Hofmeister in der 63. Minute.

---

Heute, 15:30 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
1
0
Abpfiff

Ravensburg erzielte den einzigen Treffer des Spiels kurz vor der Halbzeitpause: Felix Schäch traf in der 45. Minute und sicherte den Sieg gegen Pforzheim.

---

Heute, 15:30 Uhr
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
0
0

Aalen und Karlsruhe II trennten sich torlos. Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 0:0.

---

Heute, 15:30 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
6
1

Bietigheim-Bissingen startete mit einem Rückstand durch Christian Derflinger in der 3. Minute. Onesi Kuengienda glich in der 12. Minute aus, bevor Justin Keklik in der 28. Minute die Führung erzielte. Vincent Fitze (44.), Alexander Götz (48.), Emre Yalcin (64.) und Max Stumm (84.) erhöhten zum 6:1-Endstand.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 027.9.2025, 17:50 Uhr
Timo BabicAutor