FC 08 Villingen installiert neues Jugend-Koordinationsteam

Der FC 08 Villingen reagiert auf die Entwicklungen in seiner Jugendabteilung und setzt mit Mike Duffner, Dominik Falk und Bora Ikiz ab sofort ein neues Koordinationsteam ein. Das Trio wird offiziell bei der Jugendversammlung am 31. Juli vorgestellt, nimmt seine Arbeit jedoch bereits jetzt auf.

Die Entscheidung folgt auf eine Phase anhaltender Unruhe in der Jugendabteilung des FC 08 Villingen. Jugendtrainer wurden dahingehend nachweislich unter Druck gesetzt, ein vorbereitetes Schreiben gegen Mitglieder des Vorstands zu unterzeichnen – als Voraussetzung, ihre Trainerrolle behalten zu dürfen. Mehrere Eltern beschwerten sich darüber, dass der Sohn eines Trainers ohne sportlich nachvollziehbare Grundlage in eine höhere Altersklasse versetzt und bevorzugt wurde. Zudem mischt sich seit einiger Zeit ein Elternteil ohne offizielle Vereinsfunktion wiederholt in sportliche Abläufe ein.

Darüber hinaus wurde bereits mehrfach gezielt gegen Teile des Vorstands Stimmung gemacht. Dabei wurden auch Mitgliedsanträge an Jugendeltern verteilt – mit der Bitte, Einfluss auf die bevorstehende Hauptversammlung zu nehmen. In der Folge wandten sich zahlreiche besorgte Jugendtrainer und Eltern an die Vereinsführung. Persönliche Interessen, die in sportliche Entscheidungen einfließen, gefährden aktuell die Integrität der Abteilung und haben zu erheblichem Vertrauensverlust geführt.