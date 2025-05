FC 08 Villingen II verliert beim FC Nöttingen

Mit 0:5 kassierte die Mannschaft von Trainer Daniel Miletic eine deutliche Niederlage. Es ging schon richtig schlecht los für die Nullachter, denn bereits nach zwei Minuten lagen sie 0:1 zurück. Nöttingens Spieler Matej Mijic hatte getroffen. In der 32. folgte das 2:0 durch Ernesto de Santis, in der 40. Minute sorgte Enes Türköz mit dem dritten Tor für den Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang zielte Türköz erneut genau und erhöhte auf 4:0. Kurz vor Ende der einseitigen Partie gelang Enes Tubluk das 5:0. Zum Saisonausklang am nächsten Samstag hat der FC 08 Villingen II den 1. FC Normania Gmünd zu Gast. Dann ist das Abenteuer Oberliga erst einmal vorbei für die Schwarzwälder, die schon geraume Zeit als Absteiger feststehen.