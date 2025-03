FC 08 Villingen II unterliegt im Südbaden-Derby dem SV Oberachern

Villingen besaß durch Pascal Staiger hingegen nur eine Möglichkeit. Nach einer Kabinenpredigt von Trainer Daniel Miletic wurden die Gastgeber in der zweiten Halbzeit stärker. Zunächst musste aber Nullacht-Goalie David Elias Kercek gegen Luca Fritz retten. Dann zog aber der agile Luis Dettling ab, SVO-Keeper Mark Redl musste sein ganzes Können aufbieten. Zwei Zeigerumdrehungen weiter rettete Redl erneut gegen Dettling. Dann war der Tormann aber geschlagen, Karlo Kuranyi schoss zum 1:0 ein (61.). Nur vier Minuten später kam Oberachern jedoch durch Cemal Durmus zum Ausgleich. In der 76. Minute gab Schiedsrichter Christian Eiletz einen Foulelfmeter für die Gäste. Den münzte Marin Stefotic in das 2:1 für den Favoriten um. In der 79. Minute schloss Rachid Gueddin einen schönen Spielzug mit dem 3:1 aus Gästesicht ab. Damit war die Messe gelesen. Nullacht-Trainer Daniel Miletic: „In der ersten Halbzeit waren wir viel zu passiv. Da hat die Aggressivität gefehlt, das hat mir nicht gefallen. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann bis zu unserem Treffer gut gemacht. Dann sind uns aber wieder gravierende Fehler passiert, die zu Gegentoren geführt haben. Mir fehlt in der Mannschaft ein Lautsprecher, ein Sprachrohr.“ Der FC 08 Villingen II gastiert am kommenden Samstag beim 1. CfR Pforzheim.

FC 08 Villingen II: Kercek, Jonathan Spät (86. Agbozo), Balazh (46. Laatsch), Bächle, Seemann, Miletic (46. Kälble), Kulu (86. Buzak), Dettling, Zeiser, Staiger (72. Yannick Spät), Kuranyi. Tore: 1:0 Kuranyi (61.), 1:1 Durmus (65.), 1:2 Stefotic (76.), 1:3 Gueddin (79.). Schiedsrichter: Christian Eiletz (Nollingen). Zuschauer: 200.