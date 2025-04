FC 08 Villingen II unterliegt dem FSV Hollenbach mit 0:3

Der Gegner war immer einen Tick schneller und aufmerksamer als wir“, musste Trainer Daniel Miletic hinterher feststellen. Nach einem langen Einwurf brachte Lorenz Minder den FSV Hollenbach in der 33. Minute in Führung. Villingen war nach vorne hingegen harmlos. In der 71. Minute zeigten die Gäste einen schönen und flotten Spielzug und Marco Specht netzte zum 0:2. In der 82. Minute brachte Hollenbach einen „Chip-Ball“ hinter die Villinger Abwehrkette und Hannes Scherer traf zum hochverdienten Endstand.