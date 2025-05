FC 08 Villingen II und Calcio Leinfelden-Echterdingen im Kellerduell

Die Gäste kassierten am vergangenen Wochenende eine 2:3-Heimniederlage gegen den VfR Mannheim und sind mit 15 Punkten aus 29 Spielen Tabellenvorletzter. Es war die 17. Niederlage in Folge für die Schwarz-Weißen. Nullacht-Trainer Daniel Miletic: „Es besteht nun noch einmal eine der letzten Möglichkeiten für uns, in der Oberliga zu punkten. Wir wollen dies in dem Duell der beiden Absteiger schaffen.“ Am 20. Oktober hatte die Villinger-Reserve ihren letzten Sieg gefeiert, es gab seinerzeit dank Toren von Flavio Santoro und Flavio Vogt einen 2:0-Hinspielsieg in Echterdingen. Miletic abschließend: „Wir wollen jetzt ein gutes Spiel zeigen und das Maximale rausholen, zumal wir alle Mann an Bord haben.“