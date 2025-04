FC 08 Villingen II tritt bei der TSG Balingen an

Der FC 08 Villingen II gibt in der Fußball-Oberliga am Samstag, 14 Uhr, bei der TSG Balingen seine Visitenkarte ab.

Die Mannschaft von Trainer Murat Isik siegte am vergangenen Wochenende im Verfolgerduell beim VfR Mannheim mit 4:2. Die Balinger wollen wieder zurück in die Regionalliga. Sie stehen mit 63 Punkten aus 26 Spielen auf dem zweiten Rang, also dem Relegationsplatz. Zum Spitzenreiter Großaspach fehlen den Balingern elf Punkte, auf den Dritten VfR Mannheim haben sie aber schon zwölf Zähler Vorsprung. „Den zweiten Platz hat Balingen so gut wie sicher“, sagte 08-II-Trainer Daniel Miletic. „Balingen ist richtig stark. Die spielen eine überragende Saison und vielleicht sogar den besten Fußball der Liga. Wir wollen aber mutig und ohne Angst gegen sie auftreten.“ Hinter dem Einsatz von Noah Kälble (Knöchelverletzung) steht noch ein Fragezeichen. In der Hinrunde siegte die Mannschaft aus Balingen gegen das Schlusslicht klar mit 6:2.