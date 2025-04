FC 08 Villingen II setzt der SG Sonnenhof Großaspach zu

Ligatorjäger Fabian Eisele verpasste nach sieben Minuten per Kopfball das mögliche 0:1. Dann war in der ersten Halbzeit von Sonnenhof/Großaspach aber nichts mehr zu sehen. Die Gastgeber bestimmten die Partie. Ein Eckball des starken Luis Dettling wurde gefährlich. Trainersohn David Miletic schoss knapp über das Gästegehäuse. In der 20. Minute besorgte dann endlich Yannick Spät mit einem super platzierten Schuss das verdiente 1:0. Yannick Spät vergab danach ein Solo. Dettling brachte einen präzisen Ball auf Yunus Kulu der brachte das Leder aber nicht unter. Auch in der zweiten Halbzeit fiel der SG Sonnenhof/Großaspach zunächst gegen die gut stehenden Schwarz-Weißen nicht viel ein. In der 68. Minute sah aber SG-Akteur Arbnor Nuraj nach einer Notbremse fast an der Mittellinie gegen Dettling die Rote Karte. In Unterzahl wurde der Tabellenführer plötzlich stärker. Frederick Bruno leistete sich ein überflüssiges Foul im Strafraum. Den fälligen Elfmeter münzte der beste SG-Akteur, Kapitän Volkan Celiktas in das 1:1 um (76.). Den Villingern wurde die Beine schwer. Und tatsächlich, Eisele mit seinem 29. Saisontor köpfte zum 2:1 aus Gästesicht ein (84.). Peinlich waren allerdings die zahlreichen schauspielerischen Einlagen der SG-Akteure, um den knappen Vorsprung beim Ligaschlusslicht über die Zeit zu bringen. Nullacht-Trainer Daniel Miletic: „Die SG Sonnenhof/Großaspach ist eine unsympathische Mannschaft. Die haben sich gegen uns sehr schwer getan. Unser Jungs haben es vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Schade, dass wir nicht mehr personelle Unterstützung von der ersten Mannschaft bekommen haben, sonst hätten wir das Spiel gewonnen. Ich hoffe, dass die Herren da oben wenigstens genau hinschauen und sehen, wie viele der Jungs es verdient haben in der kommenden Saison im Villinger Oberligakader zu stehen.“ Der FC 08 Villingen II gastiert am kommenden Samstag beim FC Zuzenhausen.

Tore: 1:0 Yannick Spät (20.), 1:1 Celiktas (76.), 1:2 Eisele (84.).

Besondere Vorkommnisse: Rote Karte Nuraj (Sonnenhof/Großaspach) in der 68. Minute.

Schiedsrichterin: Selina Menzel (Karlsruhe).

Zuschauer: 150.

Aufstellung FC 08 Villingen II: Kercek, Jonathan Spät, Miletic (88. Seemann), Kulu, Dettling (81. Balazh), Yannick Spät, Zeiser, Kälble (85. Buzak), Staiger (37. Laatsch), Bruno, Agbozo (31. Hezel). wit