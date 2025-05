FC 08 Villingen II hat den SSV Reutlingen zu Gast

Der FC 08 Villingen II empfängt in der Oberliga am Sonntag, 14 Uhr, den SSV Reutlingen.

Die Partie findet schon wegen der gebotenen Blocktrennung mit den nicht immer ganz unproblematischen SSV-Fans in der MS Technologie-Arena mit entsprechenden Sicherheitsauflagen statt. Die Gäste gewannen am vergangenen Wochenende ihr Heimspiel gegen den VfR Mannheim mit 2:1 und sind mit 40 Punkten aus 31 Spielen Tabellenzwölfter. Die Reutlinger haben den Klassenerhalt trotzdem noch nicht ganz auf sicher. Villingen II unterlag bei Bietigheim-Bissingen mit 1:4 und ist mit zwölf Zählern aus 31 Begegnungen 18. und Letzter. Nullacht-Trainer Daniel Miletic: „Reutlingen hat eine sehr gute Mannschaft die auch einige Fans mitbringt. Das Spiel ist ein Highlight für uns. Wir möchten dabei das Maximum aus uns rausholen.“ Hinter dem Einsatz des angeschlagenen Felix Zeiser steht noch ein Fragezeichen. In der Hinrunde siegte Reutlingen mit 2:1.