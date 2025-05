FC 08 Villingen II beim FC Nöttingen zu Gast

Der FC 08 Villingen II hat am Samstag, 15.30 Uhr, sein letztes Auswärtsspiel in der Oberliga Baden-Württemberg.

Die Hausherren kassierten am vergangenen Wochenende eine 0:2-Niederlage beim VfR Mannheim und sind mit 47 Punkten aus 32 Spielen Tabellensiebter. Villingen verlor daheim gegen Reutlingen sang- und klanglos mit 0:4 und ist mit zwölf Punkten aus 32 Spielen 18. und Letzter. Nullacht-Trainer Daniel Miletic: „Die Saison neigt sich dem Ende zu. Das Spiel gegen Reutlingen hat mir gar nicht gefallen. Wir wollen jetzt in Nöttingen nochmal alles versuchen und alles aus uns rausholen.“ Es gebe aber etliche angeschlagene Spieler, die nun eben auf die Zähne beißen müssten. „Wir möchten die Saison ordentlich abschließen“, so Miletic. In der Hinrunde siegte Nöttingen mit 6:1.