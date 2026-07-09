FC 08 Villingen hat klare Ziele:Pokalsieg und in der Tabelle nach vorn

Die Neuzugänge des FC 08 Villingen: Jan Babic, Louis Leberer und Dominik Emminger mit Trainer Matthias Uhing (von links). – Foto: Heinz Wittmann

Der FC 08 Villingen hat seine Saisonvorbereitung gestartet. Höhepunkt ist dabei am 25. Juli ein Testspiel gegen Delay Sports Berlin. Die Schwarz-Weißen wollen sich in der Fußball-Oberliga verbessern.

Oberligist Villingen steht wieder im Training. Erreichten die Kicker aus der Doppelstadt in der abgelaufenen Saison mit Rang neun gerade noch einen einstelligen Tabellenplatz, so darf es diesmal gerne etwas mehr sein. "Wir möchten wieder einen einstelligen Tabellenplatz und uns natürlich nach Möglichkeit verbessern", sagt Trainer Matthias Uhing. Für den Chefcoach, der in der anstehenden Saison vom neuen "Co" Mike Duffner unterstützt wird, steht fest: "Es ist die attraktivste Oberliga ever." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.