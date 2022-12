FC 08 Villingen hat das Pokalspiel gegen Bahlingen bereits im Blick Als Tabellensiebter beendete der FC 08 Villingen das Fußballjahr in der Oberliga.

08-Trainer Marcel Yahyaijan wurde in der ersten Saisonhälfte dabei nicht nur als sportlicher Übungsleiter gefordert, er musste in seinem Trainerdasein auch etliche Störfeuer ertragen und moderieren. Dabei sieht Yahyaijan vor allem den positiven Trend zum Ende des Fußballjahres: „Die letzten Wochen stimmen positiv. Ausschlaggebend war das 3:1 gegen Ravensburg. Es war ein Sieg des Willens, für mich ein Knack- und Wendepunkt.“

Auch die Entwicklung des eigenen Angriffsspiels stimmt laut Yahyaijan: „Die Offensive hat sich gut entwickelt im Laufe der Hinrunde und trifft sehr gut.“ Zudem sieht Yahyaijan ein „echtes Team mit Spirit“ auf dem Feld. 15 Punkte sammelte der FC 08 Villingen in der Fremde, was ebenfalls ein Plus darstellt. Stark ausbaufähig ist hingegen die Heimbilanz im Friedegrund mit lediglich 13 Zählern.

So bleibt die Regionalliga zunächst Wunschdenken. Zwar sind die Rahmenbedingungen in Villingen für höherklassigeren Fußball in der Regionalliga geschaffen, sportlich ist der Abstand zu den Topteams der Liga aus Württemberg allerdings groß. Regionale Identifikation mit Sponsoren und dem Unterbau in der Verbandsliga-U21 oder den Nachwuchs-Oberligateams der U19 und U17 könnte einen Weg für die Zukunft aufzeigen, wie dieser Abstand verringert werden soll.