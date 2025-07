FC 08 Villingen gewinnt Testspiel gegen den Freiburger FC

Der FC 08 Villingen gewinnt sein erstes Testspiel gegen den Freiburger FC mit 3:1. Trainer Steffen Breinlinger erkennt noch einige Defizite, was zu Beginn der Vorbereitung allerdings auch zu erwarten gewesen sei.

Der Regionalligaabsteiger aus Villingen absolvierte am Samstag in Göschweiler sein erstes Testspiel. Gegner der Nullachter war der Verbandsligaabsteiger Freiburger FC. Bei den Villingern fehlte Kevin Müller. Der Neuzugang vom FC Holzhausen laboriert an einer alten Bänderverletzung, die wieder aufgebrochen ist. "Kevin fällt nun ein paar Wochen aus, ist aber wohl zum Saisonstart wieder fit", sagte Nullacht-Geschäftsführer Marcel Yahyaijan unserer Zeitung. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.