FC 08 verpflichtet Andrea Hoxha

Der FC 08 Villingen verkündete Mitte Juni einen wichtigen Transfer für die anstehende Regionalligasaison. Die 08er holen den 24-jährigen Torhüter Andrea Hoxha zurück in den Friedengrund. Der ehemalige albanische U21-Nationalspieler spielte bis Ende 2021 schon mal für zweieinhalb Jahre für den Schwarzwälder Traditionsverein. „Diese Verpflichtung ist für uns ein absoluter Glücksgriff. Wir freuen uns sehr, dass Andrea wieder zurück in Villingen ist“, freut sich FC 08-Cheftrainer und Sportdirektor Mario Klotz. Andrea Hoxha spielte zuletzt für den Nord-Regionalligisten Bremer SV, mit dem er auch den Pokalsieg holte. Mit dem Wechsel zum FC 08 Villingen muss Hoxha nun nicht auf die 1. Runde des DFB-Pokals verzichten, kann diese beim FC 08 in der MS Technologie-Arena am zweiten Augustwochenende gegen den Bundesligisten FC Heidenheim spielen.

„Andrea ist in Villingen bestens bekannt und allen in sehr guter Erinnerung geblieben. Er kennt bereits den Verein und einige Spieler aus der Mannschaft. Zuletzt konnte Andrea in der Regionalliga Nord mit seinen starken Leistungen überzeugen“, lobt Mario Klotz den 24-jährigen Albaner und ergänzt: „Mit seinem Torwartspiel und seinen fußballerischen Qualitäten wird er eine Bereicherung für unser Spiel sein.“