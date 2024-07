FC 08 verlängert mit Zölle und Ehmann

Pünktlich zum Trainingsauftakt nimmt die Gestalt des FC 08-Kaders für die anstehende Regionalliga-Saison weiter Konturen an. Der FC 08 Villingen verlängert die Verträge mit Abwehrspieler Tim Zölle und Torhüter Kevin Ehmann. Der 25-jährige Tim Zölle (Foto oben / Fotograf: Marc Eich) ist ein echtes FC 08-Eigengewächs, spielte von 2009 bis 2015 für die 08er. Danach wurde er von 2015 bis 2017 weiter beim SV Waldhof Mannheim ausgebildet, ehe er wieder zum FC 08 Villingen zurückkehrte. Danach nahm seine Karriere so richtig Fahrt auf, wurde er zunächst zum Leistungsträger der U21 und schaffte dann den Sprung in den Kader der 1. Mannschaft. Mittlerweile gehört Tim Zölle quasi zum „Inventar“ und überzeugt in seinem Spiel mit großer Willensstärke.

„Tim ist mit seiner Einstellung, seinem Willen und seinem Ehrgeiz ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Auch geht Tim mit seiner leidenschaftlichen Art und Weise, Fußball zu spielen, stets voran. Entsprechend ist es sehr erfreulich, die Verlängerung von unserem 08-Urgestein Tim Zölle vermelden zu können“, freut sich Cheftrainer und Sportdirektor Mario Klotz.

„Der FC 08 ist mein Zuhause. Ich bin stolz darauf, als Eigengewächs Teil dieser historischen Saison gewesen zu sein. Und ich bin dadurch besonders motiviert, diese Geschichte mit weiterzuschreiben. Außerdem hat der überragende Zusammenhalt in der Mannswchaft mich dazu beweg zu verlängern. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr beim 08“, sagt Tim Zölle zu seiner Vertragsverlängerung. Der erst 20-jährige Torhüter Kevin Ehmann (Foto unten / Fotograf: Marc Eich) spielte ursprünglich beim SV Spaichingen, kam über die TSG Balingen 2020 zum aktuellen Bundesligisten FC Heidenheim, wo er mit der U19 in der Junioren-Bundesliga spielte. 2022 kam er zum FC 08 Villingen, hatte seine Einsätze hauptsächlich im Pokal und hatte sein absolutes Highlight vergangene Saison, als er im Pokalhalbfinale beim Bahlinger SC den Regionalligisten mit Glanzparaden zur Verzweiflung brachte.

„Mit Kevin haben wir einen jungen, talentierten Towart in unseren Reihen halten können, der neben seinen Qualitäten im Torwartspiel auch im spielerischen Berich gut ausgebildet ist. Kevin hat einen klaren Fokus und große Ziele vor Augen. Diese verfolgt er konsequent und will die Chancen nutzen, sich beim FC 08 weiterzuentwickeln“, betont Mario Klotz.