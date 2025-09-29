FC 08 Neureut gegen KIT SC

Was für ein wildes Spiel am Sonntag in der Sandgrube! Acht Tore, jede Menge Wendungen –

am Ende musste sich der FC 08 Neureut dem KIT SC zwar mit 3:5 geschlagen geben, zeigte

aber eine Menge Moral.

Die Gäste erwischten den besseren Start: In der 20. Minute schlug der KIT-Angriff erstmals

zu, nur sechs Minuten später stand es bereits 0:2. Neureut wirkte in dieser Phase überfordert –

doch dann kam Finn Klenert. Mit seinem Treffer in der 28. Minute brachte er die Gastgeber

zurück ins Spiel und entfachte neuen Mut. Mit 1:2 ging es in die Pause.

Nach der Pause legte KIT direkt per strittigem Elfmeter nach (51.), doch die Antwort ließ

diesmal nicht lange auf sich warten: Moritz Willimsky netzte nur zwei Minuten später zum

2:3 ein. Doch auch diesmal konterte KIT eiskalt und erhöhte schon in der 58. Minute auf 2:4.

Neureut aber weigerte sich, die Partie herzuschenken. Wieder war es Willimsky, der in der 66.

Minute für den Anschluss sorgte – 3:4, die Sandgrube bebte! In dieser Phase lag der

Ausgleich förmlich in der Luft, die Partie stand auf Messers Schneide.

Als alle schon mit einem spannenden Schlussspurt rechneten, schlugen die Gäste in der 90.

Minute noch einmal zu und besiegelten mit dem 3:5 den Endstand.

Neureut zeigte über weite Strecken großen Kampfgeist und gab sich trotz Rückschlägen nie

geschlagen. Das Ergebnis fiel am Ende deutlicher aus, als es der Spielverlauf hergab. Doch

auf die Moral und die Leidenschaft dieser Mannschaft lässt sich aufbauen.

Aufstellung: Sölter – Heinzelmann (56. Rebel), Bertsch, Würz, T. Schmidt – Linster, Luzha,

Decker – Klenert, M. Willimsky, Ratzel (46. Gabriel)

Bank: Ahlers, Ahmed, Gabriel, Jordan, Rebel