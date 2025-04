FC 08 Homburg strukturiert sportlichen Bereich neu 

„Nach intensiven Überlegungen sind wir überzeugt, dass dies die beste Lösung für unseren Verein ist. Roland Seitz bringt die nötige Erfahrung und Fachkompetenz mit, um diese Doppelfunktion erfolgreich auszufüllen – das hat er bereits bei seinen früheren Stationen in Trier, Elversberg und Freiberg gezeigt", sagt FCH-Vorsitzender Hans Gassert. „Damit Roland sich voll und ganz auf die sportliche Leitung der 1. Mannschaft konzentrieren kann, werden wir den Jugendbereich breiter aufstellen und die Verantwortlichkeiten dort gezielt stärken. So schaffen wir eine klare und effiziente Struktur, die dem gesamten Verein zugutekommt."

Seit seinem Amtsantritt hat Roland Seitz wichtige Impulse gesetzt und Schritt für Schritt Stabilität in die Mannschaft gebracht. Nach einer Durststrecke Ende letzten Jahres ist seit dem Rückrundenstart mit Seitz an der Seitenlinie eine klare Leistungssteigerung erkennbar. Auch wenn zu Beginn noch nicht alle Ergebnisse passten, war der positive Trend spürbar. Die Mannschaft hat sich aus dem Tief herausgearbeitet, alle Heimspiele 2025 gewonnen – zuletzt mit einem beeindruckenden 5:1 gegen die Kickers Offenbach. Der FC 08 Homburg sieht darin ein klares Signal: Einsatz und Wille sind da – jetzt scheint auch die Spielfreude wieder zurückzukehren – und genau diesen Weg wird der Verein konsequent weiterverfolgen.

Roland Seitz: „Mein Anspruch ist es, die 1. Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir wollen weiterhin attraktiven, erfolgreichen Fußball spielen und damit noch mehr Zuschauer ins Waldstadion locken. In dieser Saison haben wir mit dem Gewinn des Saarlandpokals ein klares Ziel vor Augen – das wollen wir mit voller Entschlossenheit angehen. Auch in der Liga wollen wir in den verbleibenden Spielen so viele Punkte wie möglich holen. Ich danke für das Vertrauen und die positiven Gespräche und freue mich, dass meine Ideen und konzeptionellen Ansätze den Vorstand überzeugt haben."

Peter Tretter wird neuer Sportkoordinator für den Nachwuchsbereich

Mit der Verpflichtung von Peter Tretter als sportlichem Gesamtverantwortlichen für das Allgäuer Latschenkiefer Nachwuchsförderzentrum (NFZ) setzt der FC 08 Homburg einen wichtigen Schritt für die langfristige Weiterentwicklung des Nachwuchsbereichs. Ab dem 1. Juli wird der 58-jährige A-Lizenz-Inhaber die sportliche Verantwortung für alle Nachwuchsteams von der U23 bis zur jüngsten Altersklasse übernehmen. Dabei wird er nicht nur die sportliche Ausrichtung und Konzeption des gesamten Nachwuchsbereichs weiterentwickeln, sondern auch die Verzahnung zwischen den verschiedenen Altersgruppen und Bereichen vorantreiben. Ziel ist es, ein noch stärkeres und zielgerichtetes Ausbildungssystem zu etablieren, das die Grundlage für die erfolgreiche Integration junger Talente in den Profibereich bildet. In den kommenden Wochen wird Tretter sich mit den Abläufen im Verein vertraut machen, Gespräche führen und die strukturellen Gegebenheiten im Nachwuchsbereich analysieren.

Darüber hinaus wird Tretter künftig das Scouting für die 1. Mannschaft verantworten. Im Rahmen dieser Tätigkeit wird er Roland Seitz gezielt zuarbeiten und ihn so bei der strategischen Kaderplanung unterstützen.

„Peter Tretter bringt jahrzehntelange Erfahrung im Nachwuchs- und Seniorenbereich mit und überzeugt durch seine ruhige, strukturierte Arbeitsweise sowie sein klares Konzept für nachhaltige Entwicklung", sagt FCH-Sportvorstand Michael Koch. „Er steht für respektvolle, verbindliche Zusammenarbeit – Werte, die uns im täglichen Miteinander und in der zukünftigen Ausrichtung besonders wichtig sind."

Tretter ist im Südwesten eine etablierte Größe im Fußball. In seiner Karriere hat er maßgeblich zur Entwicklung junger Talente beigetragen. Sieben Jahre lang war er Chef-Trainer des FK 03 Pirmasens in der Regionalliga Südwest und der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Anschließend übernahm er die Funktion des Jugendleiters und prägte die Nachwuchsarbeit des FKP. Zudem war er mehrere Jahre Jugendtrainer im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern und arbeitete im Scouting für verschiedene Vereine. In seiner Laufbahn betreute er 152 Regionalliga- und über 200 Oberliga-Spiele. Zuletzt war er knapp zwei Jahre Chef-Trainer bei Wormatia Worms, ehe er aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nahm. Der Verein freut sich, dass er nun voller Energie und Leidenschaft zurückkehrt. Tretter hat beim FC 08 Homburg einen Zweijahresvertrag bis Juni 2027 unterschrieben.

Peter Tretter: „Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle als Sportkoordinator Jugend und die damit verbundenen Aufgaben. Es ist eine spannende Herausforderung, die Entwicklung unserer Jugendspieler voranzutreiben und den FC 08 Homburg in der Ausbildung und Förderung junger Talente noch besser aufzustellen. Besonders freue ich mich auf die enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und auf den Austausch mit Roland Seitz, den ich im Bereich Scouting für die 1. Mannschaft unterstützen werde."

Aufbruch mit klarer Struktur

Durch die neue Aufgabenverteilung zwischen Roland Seitz und Peter Tretter etabliert der FC 08 Homburg eine klare, praxisorientierte Führungsstruktur, die sowohl die 1. Mannschaft als auch den Nachwuchsbereich gleichermaßen berücksichtigt. Während Seitz die sportliche Ausrichtung der Profimannschaft vorantreibt, verantwortet Tretter ab Juli den nachhaltigen Aufbau und die Weiterentwicklung der kommenden FCH-Generationen. Die beiden werden künftig eng zusammenarbeiten und ihre Aufgaben und Ziele optimal aufeinander abstimmen.

„Diese Lösung steht für Qualität, Erfahrung und Leidenschaft. Mit Roland Seitz und Peter Tretter haben wir zwei ausgewiesene Fußballfachleute gewonnen, die sowohl sportlich als auch menschlich wissen, worauf es ankommt – auf und neben dem Platz Wir sind überzeugt, dass dieser Schritt den Verein sowohl sportlich als auch strukturell weiterbringt, und freuen uns auf die kommenden Herausforderungen", so Hans Gassert.