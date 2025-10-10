 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
– Foto: Natalie Plein

FC 08 Homburg schlägt Frankfurt, Walldorf setzt sich gegen Trier durch

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 12. Spieltags

Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

Die Regionalliga Südwest ist heute mit zwei richtungsweisenden Partien in den 12. Spieltag gestartet. Vor heimischer Kulisse setzte sich Homburg gegen den FSV Frankfurt durch, während Walldorf einen Sieg über Eintracht Trier feierte.

---

Heute, 19:00 Uhr
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
3
1
Abpfiff

Vor 1374 Zuschauern entwickelte sich in Homburg ein intensives Duell zweier ambitionierter Mannschaften. Schon in der 10. Minute brachte Ken Mata die Gastgeber in Führung und sorgte für frühe Euphorie. Nach der Pause kämpfte sich der FSV zurück: Corvin Bock erzielte in der 68. Minute den Ausgleich und ließ die Frankfurter Fans hoffen. Doch Homburg schlug zurück. In der 80. Minute war es erneut Ken Mata, der mit seinem zweiten Treffer das 2:1 markierte und die Weichen endgültig stellte. In der Nachspielzeit sorgte Armend Qenaj mit dem 3:1 für die Entscheidung.

---

Heute, 19:00 Uhr
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
2
0

Walldorf durfte an diesem Abend jubeln. Gegen Eintracht Trier kontrollierten die Gastgeber die Partie über weite Strecken und nutzten ihre Chancen eiskalt. Muhammed Yasin Batuhan Zor traf in der 38. Minute zum 1:0 und brachte Walldorf damit in die Spur. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jacob Collmann in der 58. Minute auf 2:0 – ein Treffer, der die Kräfteverhältnisse endgültig klärte.

---

Morgen, 14:00 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
14:00live

Kickers Offenbach empfängt TSV Schott Mainz. Beide Teams liegen im Tabellenmittelfeld und wollen mit einem Sieg wichtige Punkte für die Stabilisierung der Saison einfahren.

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
14:00live

TSV Steinbach Haiger empfängt SGV Freiberg. Steinbach möchte vor heimischem Publikum den Druck auf den Tabellenführer erhöhen, während Freiberg seine Spitzenposition verteidigen will.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
14:00live

SV Stuttgarter Kickers trifft auf Bahlinger SC. Die Kickers suchen dringend Punkte, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen nicht weiter anwachsen zu lassen. Bahlingen will hingegen seine schwache Serie beenden.

Morgen, 14:00 Uhr
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
14:00live

SC Freiburg II empfängt KSV Hessen Kassel. Beide Mannschaften liegen eng beieinander im Mittelfeld und wollen mit einem Sieg den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht verlieren.

Morgen, 14:00 Uhr
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
14:00live

SG Barockstadt Fulda Lehnerz trifft auf SV Sandhausen. Beide Teams benötigen Punkte, um sich aus dem unteren Tabellenbereich zu lösen, wobei Barockstadt als Gastgeber leicht im Vorteil ist.

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
14:00

FSV Mainz 05 II empfängt TSG Balingen. Mainz will seine Position unter den Topteams behaupten, während Balingen im Tabellenkeller dringend Zähler benötigt, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Morgen, 14:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
14:00live

SG Sonnenhof Großaspach trifft auf Bayern Alzenau. Großaspach will die Serie der oberen Tabellenhälfte festigen, während Alzenau im Kampf gegen die Abstiegszone jeden Punkt gebrauchen kann.

10.10.2025, 21:15 Uhr
Timo BabicAutor