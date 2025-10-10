FC 08 Homburg schlägt Frankfurt, Walldorf setzt sich gegen Trier durch

Vor 1374 Zuschauern entwickelte sich in Homburg ein intensives Duell zweier ambitionierter Mannschaften. Schon in der 10. Minute brachte Ken Mata die Gastgeber in Führung und sorgte für frühe Euphorie. Nach der Pause kämpfte sich der FSV zurück: Corvin Bock erzielte in der 68. Minute den Ausgleich und ließ die Frankfurter Fans hoffen. Doch Homburg schlug zurück. In der 80. Minute war es erneut Ken Mata, der mit seinem zweiten Treffer das 2:1 markierte und die Weichen endgültig stellte. In der Nachspielzeit sorgte Armend Qenaj mit dem 3:1 für die Entscheidung. ---

Walldorf durfte an diesem Abend jubeln. Gegen Eintracht Trier kontrollierten die Gastgeber die Partie über weite Strecken und nutzten ihre Chancen eiskalt. Muhammed Yasin Batuhan Zor traf in der 38. Minute zum 1:0 und brachte Walldorf damit in die Spur. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jacob Collmann in der 58. Minute auf 2:0 – ein Treffer, der die Kräfteverhältnisse endgültig klärte. ---

Morgen, 14:00 Uhr Kickers Offenbach Offenbach TSV Schott Mainz Schott Mainz 14:00 live PUSH



Kickers Offenbach empfängt TSV Schott Mainz. Beide Teams liegen im Tabellenmittelfeld und wollen mit einem Sieg wichtige Punkte für die Stabilisierung der Saison einfahren. Kickers Offenbach empfängt TSV Schott Mainz. Beide Teams liegen im Tabellenmittelfeld und wollen mit einem Sieg wichtige Punkte für die Stabilisierung der Saison einfahren.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger SGV Freiberg Freiberg 14:00 live PUSH



TSV Steinbach Haiger empfängt SGV Freiberg. Steinbach möchte vor heimischem Publikum den Druck auf den Tabellenführer erhöhen, während Freiberg seine Spitzenposition verteidigen will. TSV Steinbach Haiger empfängt SGV Freiberg. Steinbach möchte vor heimischem Publikum den Druck auf den Tabellenführer erhöhen, während Freiberg seine Spitzenposition verteidigen will.



SV Stuttgarter Kickers trifft auf Bahlinger SC. Die Kickers suchen dringend Punkte, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen nicht weiter anwachsen zu lassen. Bahlingen will hingegen seine schwache Serie beenden. SV Stuttgarter Kickers trifft auf Bahlinger SC. Die Kickers suchen dringend Punkte, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen nicht weiter anwachsen zu lassen. Bahlingen will hingegen seine schwache Serie beenden.

Morgen, 14:00 Uhr SC Freiburg SC Freiburg II KSV Hessen Kassel KSV Hessen 14:00 live PUSH



SC Freiburg II empfängt KSV Hessen Kassel. Beide Mannschaften liegen eng beieinander im Mittelfeld und wollen mit einem Sieg den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht verlieren. SC Freiburg II empfängt KSV Hessen Kassel. Beide Mannschaften liegen eng beieinander im Mittelfeld und wollen mit einem Sieg den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht verlieren.

Morgen, 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt SV Sandhausen Sandhausen 14:00 live PUSH



SG Barockstadt Fulda Lehnerz trifft auf SV Sandhausen. Beide Teams benötigen Punkte, um sich aus dem unteren Tabellenbereich zu lösen, wobei Barockstadt als Gastgeber leicht im Vorteil ist. SG Barockstadt Fulda Lehnerz trifft auf SV Sandhausen. Beide Teams benötigen Punkte, um sich aus dem unteren Tabellenbereich zu lösen, wobei Barockstadt als Gastgeber leicht im Vorteil ist.

Morgen, 14:00 Uhr FSV Mainz 05 Mainz 05 II TSG Balingen TSG Balingen 14:00 PUSH



FSV Mainz 05 II empfängt TSG Balingen. Mainz will seine Position unter den Topteams behaupten, während Balingen im Tabellenkeller dringend Zähler benötigt, um den Anschluss nicht zu verlieren. FSV Mainz 05 II empfängt TSG Balingen. Mainz will seine Position unter den Topteams behaupten, während Balingen im Tabellenkeller dringend Zähler benötigt, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Morgen, 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Großaspach Bayern Alzenau Bayern Alzenau 14:00 live PUSH



SG Sonnenhof Großaspach trifft auf Bayern Alzenau. Großaspach will die Serie der oberen Tabellenhälfte festigen, während Alzenau im Kampf gegen die Abstiegszone jeden Punkt gebrauchen kann.