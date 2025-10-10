FC 08 Homburg schlägt Frankfurt, Walldorf setzt sich gegen Trier durch

Die Regionalliga Südwest ist heute mit zwei richtungsweisenden Partien in den 12. Spieltag gestartet. Vor heimischer Kulisse setzte sich Homburg gegen den FSV Frankfurt durch, während Walldorf einen Sieg über Eintracht Trier feierte.
---
Vor 1374 Zuschauern entwickelte sich in Homburg ein intensives Duell zweier ambitionierter Mannschaften. Schon in der 10. Minute brachte Ken Mata die Gastgeber in Führung und sorgte für frühe Euphorie. Nach der Pause kämpfte sich der FSV zurück: Corvin Bock erzielte in der 68. Minute den Ausgleich und ließ die Frankfurter Fans hoffen. Doch Homburg schlug zurück. In der 80. Minute war es erneut Ken Mata, der mit seinem zweiten Treffer das 2:1 markierte und die Weichen endgültig stellte. In der Nachspielzeit sorgte Armend Qenaj mit dem 3:1 für die Entscheidung.
---
Walldorf durfte an diesem Abend jubeln. Gegen Eintracht Trier kontrollierten die Gastgeber die Partie über weite Strecken und nutzten ihre Chancen eiskalt. Muhammed Yasin Batuhan Zor traf in der 38. Minute zum 1:0 und brachte Walldorf damit in die Spur. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jacob Collmann in der 58. Minute auf 2:0 – ein Treffer, der die Kräfteverhältnisse endgültig klärte.
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________