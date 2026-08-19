FC 08 Homburg glänzt, Eintracht Trier mit 1:1, Wormatia verliert

– Foto: Mike Engels

Vor 55 Zuschauern erwischte der TSV Schott Mainz den besseren Start. Kim Tauchmann brachte die Gastgeber in der 15. Minute mit 1:0 in Führung. Lange sah es danach nach einem Heimsieg aus, doch der Ludwigshafener SC kam zurück. Bradley Makamu erzielte in der 66. Minute den 1:1-Ausgleich. Weitere Treffer fielen nicht, sodass sich beide Mannschaften die Punkte teilten.

Vor 184 Zuschauern erwischte der SV Gonsenheim einen starken Beginn. Bereits in der 7. Minute gingen die Gäste mit 1:0 in Führung. In der 17. Minute folgte das 2:0. Der JFV Wolfstein WW/Sieg kam kurz vor der Pause zurück: Tim Diterle verkürzte in der 45. Minute per Foulelfmeter auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel stellte Marouan Attia in der 62. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Nur fünf Minuten später erhöhte Lukas Pohl auf 4:1. Dabei blieb es.

FC 08 Homburg – SV Saar 05 7:0

Vor 120 Zuschauern legte der FC 08 Homburg einen überzeugenden Auftritt hin. Berke Tundzha brachte die Gastgeber in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. Connor Metzger erhöhte in der 36. Minute auf 2:0. Nach der Pause schlug Tundzha erneut zu und stellte in der 53. Minute auf 3:0. Nur drei Minuten später erhöhte Baki Dogan auf 4:0. In der Schlussphase wurde es endgültig deutlich. Irakli Maruashvili verwandelte in der 80. Minute einen Handelfmeter zum 5:0 und erzielte in der 83. und 84. Minute zwei weitere Treffer. Mit seinem Dreierpack innerhalb von nur fünf Minuten machte er den 7:0-Endstand perfekt.

JFG Schaumberg-Prims – VfR Wormatia Worms 4:2

Vor 50 Zuschauern erwischte die JFG Schaumberg-Prims den besseren Start. Nico Loch brachte die Gastgeber in der 10. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Wormatia ließ nicht lange auf sich warten: Elias Ammon glich in der 13. Minute zum 1:1 aus, ehe Ryan Morrison nur vier Minuten später das Spiel zugunsten der Gäste drehte. Nach der Pause kam die JFG zurück. Finn Vogt erzielte in der 48. Minute den 2:2-Ausgleich. Miraslau Komleu brachte Schaumberg-Prims in der 60. Minute erneut in Führung, bevor Tobias Jost in der 73. Minute mit dem 4:2 für die Entscheidung sorgte.

SV Eintracht Trier 05 – SC 07 Idar-Oberstein 1:1

Vor 100 Zuschauern blieb die Partie zunächst ohne Treffer. Direkt nach der Pause ging der SC 07 Idar-Oberstein durch Ron Luca Reich in der 46. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort von Eintracht Trier folgte nur wenige Minuten später: Kingston Brady erzielte in der 55. Minute den 1:1-Ausgleich. Weitere Treffer fielen nicht, sodass es bei der Punkteteilung blieb.

FK Pirmasens – TuS Koblenz 1:2

Vor 120 Zuschauern erwischte TuS Koblenz den besseren Start. Gleb Brotzmann brachte die Gäste bereits in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Louis Golombek erhöhte in der 26. Minute auf 2:0. Nach der Pause kam der FK Pirmasens zurück und verkürzte durch Reid Thomas Morman in der 54. Minute auf 1:2. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr. Koblenz brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

FC Rot-Weiss Koblenz – SV Viktoria Herxheim 1:1

Vor 70 Zuschauern ging der FC Rot-Weiss Koblenz kurz vor der Pause in Führung. Erion Haziri erzielte in der 44. Minute das 1:0. Der SV Viktoria Herxheim gab sich jedoch nicht geschlagen und kam in der Schlussphase zum Ausgleich. Elias Andre Menke verwandelte in der 79. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.