 2026-08-17T04:56:09.060Z

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FC 08 Homburg glänzt, Eintracht Trier mit 1:1, Wormatia verliert

Was war in der Regionalliga Südwest der U19 los?

von red · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Mike Engels

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U19 RL SW
TuS Koblenz
Worma. Worms
FC Homburg
Eintr. Trier

In der Regionalliga Südwest der U19 war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

TSV Schott Mainz – Ludwigshafener SC 1:1

Vor 55 Zuschauern erwischte der TSV Schott Mainz den besseren Start. Kim Tauchmann brachte die Gastgeber in der 15. Minute mit 1:0 in Führung. Lange sah es danach nach einem Heimsieg aus, doch der Ludwigshafener SC kam zurück. Bradley Makamu erzielte in der 66. Minute den 1:1-Ausgleich. Weitere Treffer fielen nicht, sodass sich beide Mannschaften die Punkte teilten.

JFV Wolfstein WW/Sieg – SV Gonsenheim 1:4

Vor 184 Zuschauern erwischte der SV Gonsenheim einen starken Beginn. Bereits in der 7. Minute gingen die Gäste mit 1:0 in Führung. In der 17. Minute folgte das 2:0. Der JFV Wolfstein WW/Sieg kam kurz vor der Pause zurück: Tim Diterle verkürzte in der 45. Minute per Foulelfmeter auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel stellte Marouan Attia in der 62. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Nur fünf Minuten später erhöhte Lukas Pohl auf 4:1. Dabei blieb es.

FC 08 Homburg – SV Saar 05 7:0

Vor 120 Zuschauern legte der FC 08 Homburg einen überzeugenden Auftritt hin. Berke Tundzha brachte die Gastgeber in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. Connor Metzger erhöhte in der 36. Minute auf 2:0. Nach der Pause schlug Tundzha erneut zu und stellte in der 53. Minute auf 3:0. Nur drei Minuten später erhöhte Baki Dogan auf 4:0. In der Schlussphase wurde es endgültig deutlich. Irakli Maruashvili verwandelte in der 80. Minute einen Handelfmeter zum 5:0 und erzielte in der 83. und 84. Minute zwei weitere Treffer. Mit seinem Dreierpack innerhalb von nur fünf Minuten machte er den 7:0-Endstand perfekt.

JFG Schaumberg-Prims – VfR Wormatia Worms 4:2

Vor 50 Zuschauern erwischte die JFG Schaumberg-Prims den besseren Start. Nico Loch brachte die Gastgeber in der 10. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Wormatia ließ nicht lange auf sich warten: Elias Ammon glich in der 13. Minute zum 1:1 aus, ehe Ryan Morrison nur vier Minuten später das Spiel zugunsten der Gäste drehte. Nach der Pause kam die JFG zurück. Finn Vogt erzielte in der 48. Minute den 2:2-Ausgleich. Miraslau Komleu brachte Schaumberg-Prims in der 60. Minute erneut in Führung, bevor Tobias Jost in der 73. Minute mit dem 4:2 für die Entscheidung sorgte.

SV Eintracht Trier 05 – SC 07 Idar-Oberstein 1:1

Vor 100 Zuschauern blieb die Partie zunächst ohne Treffer. Direkt nach der Pause ging der SC 07 Idar-Oberstein durch Ron Luca Reich in der 46. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort von Eintracht Trier folgte nur wenige Minuten später: Kingston Brady erzielte in der 55. Minute den 1:1-Ausgleich. Weitere Treffer fielen nicht, sodass es bei der Punkteteilung blieb.

FK Pirmasens – TuS Koblenz 1:2

Vor 120 Zuschauern erwischte TuS Koblenz den besseren Start. Gleb Brotzmann brachte die Gäste bereits in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Louis Golombek erhöhte in der 26. Minute auf 2:0. Nach der Pause kam der FK Pirmasens zurück und verkürzte durch Reid Thomas Morman in der 54. Minute auf 1:2. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr. Koblenz brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

FC Rot-Weiss Koblenz – SV Viktoria Herxheim 1:1

Vor 70 Zuschauern ging der FC Rot-Weiss Koblenz kurz vor der Pause in Führung. Erion Haziri erzielte in der 44. Minute das 1:0. Der SV Viktoria Herxheim gab sich jedoch nicht geschlagen und kam in der Schlussphase zum Ausgleich. Elias Andre Menke verwandelte in der 79. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.