FC 08 Homburg gewinnt Sparkassen-Pokal 2025

Der FC 08 Homburg hat das diesjährige Finale im Sparkassen-Pokal Saar für sich entschieden. Im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken setzte sich die Mannschaft von Trainer Roland Seitz am Samstag mit 9:0 (1:0) gegen den FC Palatia Limbach durch. Vor 4.567 Zuschauern sicherten sich die Grün-Weißen damit nicht nur den Pokaltitel, sondern auch die Qualifikation für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2025/26.

Bereits in der zwölften Minute brachte David Hummel den Regionalligisten in Führung. Nach einer scharf hereingezogenen Ecke von Markus Mendler konnte Hummel im Strafraumgewühl den Ball über die Linie drücken. Kurz darauf vergab Homburg die Chance auf das 2:0 per Strafstoß. Zudem musste das Team nach einer Roten Karte für Minos Gouras ab der 39. Minute in Unterzahl agieren.

Ungeachtet dessen startete der FCH furios in die zweite Halbzeit: Hummel traf direkt nach Wiederanpfiff erneut (46.), danach erhöhte Homburg durch Tore von Mart Ristl (53.), Niclas Anspach (55.), Tim Steinmetz (68.), erneut Hummel (70.), Mendler (77.), Nicolas Robin Jörg (86.) und Lukas Quirin (89.) auf den Endstand von 9:0.

Für den FC 08 Homburg ist es der siebte Titelgewinn im Saarlandpokal – zuletzt konnte man sich 2016 in die Siegerliste eintragen.

Jonas Brass, Torwart des FC Palatia Limbach, wurde als „Man of the Match“, powered by Saarland Versicherungen, ausgezeichnet. Mit zahlreichen starken Paraden verhinderte er in der ersten Halbzeit eine noch höhere Führung des FC 08 Homburg und zeigte über die gesamte Partie hinweg eine herausragende Leistung.

Heribert Ohlmann, Präsident des Saarländischen Fußballverbandes (SFV), gratulierte im Anschluss:

„Es war ein tolles Finale vor stimmungsvoller Kulisse. Herzlichen Glückwunsch an den FC 08 Homburg zum souveränen Titelgewinn und zur Qualifikation für den DFB-Pokal. Gleichzeitig möchte ich dem FC Palatia Limbach großen Respekt zollen – es war das erste Pokalfinale in der Vereinsgeschichte, und allein die Teilnahme im Ludwigspark ist ein großartiger Erfolg. Der gesamte Verein hat sich auf und neben dem Platz hervorragend präsentiert.“

Auch Cornelia Hoffmann-Bethscheider, Präsidentin des Sparkassenverbandes Saar, zeigte sich beeindruckt vom Finaltag: „Der Sparkassen-Pokal Saar ist Jahr für Jahr ein Höhepunkt für den saarländischen Fußball – für große und kleine Vereine. Das Finale im Ludwigsparkstadion vor über 4.500 Fans war eine großartige Bühne für den Amateurfußball. Ich gratuliere dem FC 08 Homburg herzlich zum verdienten Titelgewinn und danke gleichzeitig dem FC Palatia Limbach für eine beeindruckende Pokalsaison.“