FC 08 holt Karlo Kuranyi

Der FC 08 Villingen verpflichtet den 18jährigen Stürmer Karlo Kuranyi. Er kommt auf Leihbasis vom VFB Stuttgart für erst mal ein Jahr nach Villingen. „Mit Karlo haben wir einen jungen, sehr talentierten Stürmer gewinnen können. Karlo bringt in seinem jungen Alter bereits vieles mit und verfügt, auch aufgrund seiner Physis, über ein interessantes Stürmerprofil“, freut sich FC 08-Cheftrainer und Sportdirektor Mario Klotz. Zuletzt spielte Karlo Kuranyi (auf dem Foto links mit Cheftrainer Mario Klotz / Foto: Marc Eich) für den VFB Stuttgart in der A-Junioren-Bundesliga und erzielte in 31 Spielen 13 Tore. „Karlos fußballerische Ausbildung, zuletzt beim VFB Stuttgart, spricht für sich. Es ist sehr erfreulich, dass der VFB Stuttgart die weitere Entwicklung von Karlo beim FC 08 Villingen sieht und uns dahingehend das Vertrauen schenkt. Karlo bekommt von uns die Möglichkeit, sich in der Regionalliga Südwest durchzusetzen“, ist Mario Klotz voll des Lobes für den Bundesligisten aus der Landeshauptstadt.

Karlo Kuranyi wechselte 2016 von der SG Heidelberg-Kirchheim zu den Stuttgarter Kickers. Von dort machte er 2022 den nächsten Sprung und wechselte in die U17 A-Junioren-Bundesliga zum VFB Stuttgart. Karlo Kuranyi kommentiert seinen Wechsel zum FC 08 wie folgt: