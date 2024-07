FC 08 holt Ivo Colic

Der FC 08 Villingen treibt weiter seine Kaderplanung für die anstehende Regionalliga-Saison voran. Die Villinger verplichten bereits Mitte Juni den 25-jährigen Ivo Colic, der zuletzt beim Oberligisten FV Ravensburg die Fäden im Mittelfeld zog. „Mit Ivo konnten wir einen sehr umworbenen Unterschiedspieler verpflichten“, freut sich FC 08-Cheftrainer und Sportdirektor Mario Klotz. Denn der technisch versierte Mittelfeldspieler hatte auch einige andere Angebote von hochkarätigen Clubs, entschied sich aber für den FC 08 Villingen. „Dies ist sehr erfreulich und spricht für die Attraktivität und sportliche Perspektive, welche wir ambitionierten Spielern hier bieten können“, ergänzt Mario Klotz.

Colic (Foto: Marc Eich) stammt ursprünglich aus der Jugend des TSV Oberensingen. Die meiste Zeit seiner Jugend spielte er aber beim SSV Reutlingen, von wo aus er dann über Sindelfingen und Rielasingen-Arlen bei den Stuttgater Kickers landete. Dort spielte Colic zwei Jahre lang und machte die Meistersaison 2022/2023 mit. Das letzte Jahr trug er entscheidend dazu bei, dass der FV Ravensburg am Ende die Oberliga-Klasse halten konnte. In 32 Oberligaspielen der gerade abgelaufenen Saison erzielte Colic 7 Treffer und kam auf 12 Torvorlagen. „Neben seinen fußballerischen Qualitäten bringt Ivo eine enorme mentale Stärke sowie große Leidenschaft mit. Ivo ist aufgrund seiner individuellen Klasse gepaart mit seinem Ehrgeiz zu jeder Zeit in der Lage, ein Spiel entscheidend beeinflussen zu können“, hebt Mario Klotz die Vorzüge des Neuzugangs hervor.