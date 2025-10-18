FC 08 empfängt Tabellenführer Aalen

Es ist angerichtet für den VFR Aalen. Der FC 08 Villingen erwartet nach zwei Siegen in Folge am Samstag, 18. Oktober, um 14 Uhr in der MS Technologie-Arena keinen Geringeren als den aktuellen Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg. Der FC 08 bietet auf der Plattform Leagues eine kommentierte Livestreamübertragung an.Die 08er dürfen diesmal getrost mit der Außenseiterrolle Vorlieb nehmen.

In dieser würden die 08er die anderen Schwarz-Weißen aus Aalen sicher gerne vor einer ordentlichen, stimmungsvollen Kulisse ärgern. Immerhin haben die Villinger es zuletzt geschafft, zweimal zu Null zu spielen. Insofern hat die zuvor gebeutelte Defensive der 08er endlich Selbstvertrauen getankt.

Cheftrainer Steffen Breinlinger ist nach dem Auf und Ab zum Saisonstart sehr bemüht, endlich Kontinuität ins Spiel seiner Mann­schaft zu bringen. „Wir müssen uns kontinuierlich weiterentwickeln“, fordert Breinlinger von seiner Mannschaft. Dass die Aalener bisher in dieser Saison noch ungeschlagen sind, schreckt Breinlinger keineswegs. „Wir freuen uns, in unserer schönen Arena gegen diesen starken Gegner spielen zu können und wir wollen unseren Heimvorteil nutzen. Wir brauchen an diesem Tag allerdings ein perfektes Spiel für ein Erfolgserlebnis“, sagt Breinlinger. Dabei will sich der Villinger Übungsleiter vor heimischer Kulisse keineswegs verstecken: „Wir müssen mutig, aber diszipliniert nach vorne spielen.“

Steffen Breinlinger ist froh, dass er auf eine volle Mann­schaftsstärke zurückgreifen kann. Kevin Müller hat ein Spiel Sperre nach der gelb-roten Karte gegen Gmünd abgesessen. Die unter der Woche leicht angeschlagenen Geogios Pintidis und Torjäger Marcel Sökler sind einsatzfähig.

Bei Aalens Cheftrainer Beniamino Molinari hat es fast ein wenig den Anschein, als würde er die Favoritenrolle in Deutschlands höchstgelegener Fußballarena gerne abgeben. So schickt er doch schon einige bemerkenswerte Vorschusslorbeeren in Richtung Schwarz­wald, bezeichnet den FC 08 als eine „Topmannschaft der Liga“ und macht deutlich, dass er die 08er am Ende noch weit vorne in der Tabelle erwartet.

Die Villinger wiederum geben sich keinen Illusionen hin. Platz 1 und Platz 2 sind schon in weite Ferne gerückt. Für die 08er geht es erst mal darum, endlich dauerhafte Stabilität in ihr Spiel und ihre Defensive zu bekommen und vor allem vor heimischer Kulisse wieder dauerhaft zu überzeugen.

Die Aalener kommen immerhin mit der Empfehlung eines deutlichen 4:0-Sieges gegen den SSV Reutlingen vor sage und schreibe 4.000 Zuschauer in den Villinger Friedengrund. Dort hoffen die Verantwortlichen auf eine ansatzweise wieder mal vierstellige Zuschauerzahl. Darunter werden ca. 100 Aalener Fans sein, die zum Teil per Zug nach Villingen reisen per Bus kostenlos zur MS Technologie-Arena gelangen.