 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

FC 08 Bad Säckingen verliert durch eigene Schläfrigkeit mit 4:7

In der Fußball-Kreisliga A Ost wartet der SV 08 Laufenburg II weiter auf den ersten Sieg in der Rückrunde.

von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 19:19 Uhr · 0 Leser
Erzielte zwei Tore für den FC 08 Bad Säckingen bei der Niederlage in Tiengen: Daniel Billeci
Erzielte zwei Tore für den FC 08 Bad Säckingen bei der Niederlage in Tiengen: Daniel Billeci – Foto: Matthias Konzok (Archiv)

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Ost
Jestetten
Waldshut
Obersäcking.
Eschbach

Der FC 08 Bad Säckingen kassiert beim FC Tiengen II eine 4:7-Pleite.

In der Kreisliga A Ost fiel ausgerechnet das Topspiel zwischen dem viertplatzierten FC Bergalingen und dem Tabellenführer FC Erzingen der Witterung zum Opfer. Matthias Hertweck, der Trainer der Gastgeber, berichtete von fünfzehn Zentimetern Neuschnee. Ein Nachholtermin für die Partie steht noch nicht fest.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.