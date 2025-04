FC 08 Bad Säckingen überholt durch Sieg im Top-Spiel den SV Rheintal

Ricardo Abrantes, der Trainer des FC 08 Bad Säckingen, ließ keinen Zweifel daran, dass der 5:3-Heimsieg über den SV Rheintal hochverdient war: "Wir haben das Spiel von Beginn an kontrolliert und sind schon in den ersten paar Minuten in Führung gegangen." Nach einem Eckstoß erzielte Alessio Vella per Kopf das 1:0, Klejdi Zenelak ließ rasch mit einem Schuss aus zwanzig Metern das 2:0 folgen.

Die Gäste konnten zwar einen Abwehrfehler zum Anschlusstor nutzen, aber Bad Säckingen antwortete noch vor der Pause mit dem 3:0 durch Mahdy Ababneh. "Überhaupt haben wir auf jeden Gegentreffer eine starke Reaktion gezeigt", fasste Abrantes zusammen. Nur vier Minuten nach dem zweiten Gegentor (4:2) erhöhte Ababneh auf 5:2.