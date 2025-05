FC 08 Bad Säckingen rutscht durch Niederlage auf den vierten Platz

In der Fußball-Kreisliga A Ost geht der FC 08 Bad Säckingen des zweiten Tabellenplatzes verlustig. David Rizani avanciert derweil beim FC Bergalingen zum „Mann des Tages“.

In der Oststaffel unterlag der FC 08 Bad Säckingen beim FC Tiengen II mit 2:3 und rutschte von Rang zwei auf vier ab. Trainer Ricardo Abrantes sprach von einem verdienten Ergebnis: „Wir haben unruhig gespielt, Tiengen hatte mehr Ballbesitz und kreierte mehr Chancen.“ Bereits in der achten Minute ging die Heimelf in Führung. Abrantes’ Mannschaft kämpfte sich zurück und egalisierte noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang erzielte Klejdi Zenelak das 2:1 für die Gäste.

Möglichkeiten, auf 3:1 zu stellen, ließ Bad Säckingen indes liegen. „Wir haben die Chancen zur Entscheidung nicht genutzt“, so Abrantes. „Tiengen hat besser reagiert, hat immer an den Erfolg geglaubt und war am Ende cleverer. Man muss ihnen gratulieren.“ Trotz des Rückschlags im Rennen um die Vizemeisterschaft und die Aufstiegsrunde blieb der Trainer gelassen. Zumal noch ein Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten SG Weilheim-Gurtweil ansteht.