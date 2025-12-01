FC 08 Bad Säckingen punktet im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel

In der Fußball-Kreisliga A Ost kehrt der SV 08 Laufenburg II auf den zweiten Platz zurück. Der FC 08 Bad Säckingen holt im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Rainer Müller ein Auswärtsremis.

In der Ost-Staffel der Fußball-Kreisliga A gab es am Wochenende einen Spielausfall aufgrund der schlechten Witterung. Das Derby zwischen dem FC Bergalingen und der formstarken Spvgg. Andelsbach wurde abgesagt, da der Platz von Schnee bedeckt war. Mit ähnlichen Problemen hatte die SG Höchenschwand-Häusern-St. Blasien zu kämpfen, weshalb sie beim Gegner SV 08 Laufenburg II anfragte, ob das Heimrecht getauscht werden könne. Die Nullachter stimmten zu und landeten gegen die abstiegsgefährdete SG einen etwas mühsamen 1:0-Erfolg.

„Der Gegner hat richtig gut verteidigt“, zollte Turan Bauknecht, der Laufenburger Trainer, den Gästen allen Respekt. Kurz vor der Pause erzielte Vasile Rusu das vermeintliche 1:0, aber der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Laufenburg hielt nach dem Wechsel den Druck hoch, wäre aber in einer Situation fast in Rückstand geraten. „Wenn die SG diese Chance genutzt hätte, hätten wir das Spiel wahrscheinlich verloren“, vermutete Bauknecht. Erst in der 84. Minute markierte Salvatore Lombardo das entscheidende Tor. Die Vorarbeit leistete Ionatan-Rares Baldean, der mit energischem Nachsetzen den Ball eroberte und die Flanke zu Lombardos Kopfballtreffer lieferte.