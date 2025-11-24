FC 08 Bad Säckingen ist im Derby gegen den FC Bergalingen chancenlos

Rainer Müller, der Trainer des FC 08 Bad Säckingen, war nach der 1:6-Heimpleite im Derby gegen den FC Bergalingen bedient. „Man merkt häufig schon beim Aufwärmen, ob es laufen wird oder nicht“, erklärte er. „Und diesmal war zu erkennen: Es würde nicht laufen. Wir waren einfach nicht parat für dieses Spiel. Wenn es zur Pause bereits 0:6 steht, sagt das schon alles.“ Torwart Moritz Pfeifer sei es zu verdanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel; der Gegner sei in allen Belangen überlegen gewesen, fand Müller. Der Coach erwartet in der kommenden Partie gegen Rheintal eine Reaktion der Mannschaft.

„So ein klares Resultat hatten wir nicht erwartet“, gestand Gästetrainer Matthias Hertweck. „Aber nach dem 1:0 hat sich abgezeichnet, wie das Spiel laufen würde.“ Die konzentrierte Leistung der gesamten Mannschaft nannte Hertweck als Basis für den Erfolg. Florian Eckert und Dreifachtorschütze David Rizani hatten läuferisch überzeugt, das Mittelfeld hatte ihnen gut zugearbeitet. Die Bergalinger stehen somit weiter auf dem sechsten Platz, der Abstand zu Rang zwei hat sich aber auf einen Zähler reduziert.