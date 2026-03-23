FC 08 Bad Säckingen holt Arbeitssieg im Derby gegen SV Obersäckingen

Lamin Kanteh und Torwart Jon Dermaku vom SV Obersäckingen sichern in Gemeinschaftsarbeit den Ball gegen Lion Weger vom FC 08 Bad Säckingen. | Foto: Gerd Gründl

Der SV 08 Laufenburg II verteidigt mit einem knappen Heimsieg den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Kreisliga A Ost. Der FC Bergalingen erleidet bei der Spvgg. Wutöschingen eine 0:3-Pleite.

Zum "Mann des Spiels" avancierte im Derby zwischen dem FC 08 Bad Säckingen und dem SV Obersäckingen Mahdy Ababneh – sowohl in positiver wie in negativer Hinsicht. Vor prächtiger Kulisse markierte der 22-jährige Offensivspieler nach einem sehenswerten Spielzug in der 28. Minute das 1:0 für die Gastgeber, gut zehn Minuten später wurde er nach einer Tätlichkeit vorzeitig zum Duschen geschickt."

Danach wurde es richtig knackig", sagte FC-08-Trainer Clemens Bauer. In der Halbzeitansprache appellierte er an den Kampfgeist der Mannschaft: "Ich habe den Spielern klargemacht, dass wir unser Herz auf dem Platz lassen müssen." Dass es bei dem knappen Vorsprung blieb, schrieb der Coach der Kollektivleistung zu: "Wenn nur einer etwas nachgelassen hätte, hätte es nicht geklappt."