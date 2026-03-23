 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

FC 08 Bad Säckingen holt Arbeitssieg im Derby gegen SV Obersäckingen

von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 19:12 Uhr · 0 Leser
Lamin Kanteh und Torwart Jon Dermaku vom SV Obersäckingen sichern in Gemeinschaftsarbeit den Ball gegen Lion Weger vom FC 08 Bad Säckingen. | Foto: Gerd Gründl
Lamin Kanteh und Torwart Jon Dermaku vom SV Obersäckingen sichern in Gemeinschaftsarbeit den Ball gegen Lion Weger vom FC 08 Bad Säckingen. | Foto: Gerd Gründl

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Ost
Obersäcking.
Laufenburg II
Säckingen
Andelsbach

Der SV 08 Laufenburg II verteidigt mit einem knappen Heimsieg den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Kreisliga A Ost. Der FC Bergalingen erleidet bei der Spvgg. Wutöschingen eine 0:3-Pleite.

Zum "Mann des Spiels" avancierte im Derby zwischen dem FC 08 Bad Säckingen und dem SV Obersäckingen Mahdy Ababneh – sowohl in positiver wie in negativer Hinsicht. Vor prächtiger Kulisse markierte der 22-jährige Offensivspieler nach einem sehenswerten Spielzug in der 28. Minute das 1:0 für die Gastgeber, gut zehn Minuten später wurde er nach einer Tätlichkeit vorzeitig zum Duschen geschickt."

Danach wurde es richtig knackig", sagte FC-08-Trainer Clemens Bauer. In der Halbzeitansprache appellierte er an den Kampfgeist der Mannschaft: "Ich habe den Spielern klargemacht, dass wir unser Herz auf dem Platz lassen müssen." Dass es bei dem knappen Vorsprung blieb, schrieb der Coach der Kollektivleistung zu: "Wenn nur einer etwas nachgelassen hätte, hätte es nicht geklappt."

Weiterlesen: Der FC 08 Bad Säckingen holt einen mühsamen 1:0-Arbeitssieg im Derby gegen den SV Obersäckingen (BZ-Plus)