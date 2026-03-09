FC 08 Bad Säckingen gewinnt beim Comeback von Clemens Bauer

Zurück auf dem alten Posten: Clemens Bauer ist wieder Cheftrainer der ersten Mannschaft des FC 08 Bad Säckingen. | Archivfoto: Matthias Konzok

In der Fußball-Kreisliga A Ost feiert Clemens Bauer einen gelungenen Einstand bei seiner Rückkehr als Trainer des FC 08 Bad Säckingen. Der SV 08 Laufenburg II unterliegt dem FC Bergalingen mit 1:3.

In der Ost-Staffel ging der SV 08 Laufenburg II durch die 1:3-Niederlage gegen den FC Bergalingen des zweiten Tabellenplatzes verlustig. Gästetrainer Matthias Hertweck hatte ein recht ausgeglichenes Spiel gesehen, „allerdings waren wir im letzten Drittel nicht zielstrebig genug – da war Laufenburg dem 2:0 näher als wir dem Ausgleich“. Da Bergalingen eine Englische Woche bevorsteht, nahm Hertweck zur zweiten Halbzeit Yannik Engel vom Feld („Wir haben ihn etwas geschont“).

Nach einem Eckstoß von Jaro Stengritt glich Tim Meier aus (59.), mit der nächsten Aktion setzte sich David Rizani über die linke Seite durch, ließ sich auch von seinem Gegenspieler Paul Mendy aufhalten und netzte zum 2:1 ein. Jaro Stengritt, der auf der ungewohnten Position als linker Außenverteidiger eine überragende Partie ablieferte, leitete schließlich die Aktion ein, die Nils Vogt mit dem 3:1 abschloss.