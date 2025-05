Die Gruppenligisten der TSV Auerbach wollen gegen den SV Fürth wie im Hinspiel im November jubeln. Damals gewannen sie 2:0 gegen die Odenwälder. Archivfoto: Dagmar Jährling

FC 07 Bensheim stellt sich auf Bastelstunde ein Gruppenliga: Viele Ausfälle bei Bensheim +++ VfR Fehlheim peilt Sieg an +++ SV Fürth will Wiedergutmachung Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt VfR Fehlheim SV Fürth SG WaMi Bickenbach + 4 weitere

Bergstraße. Wieder einmal Derbyzeit in der Gruppenliga: Bereits am Samstag erwartet der SV Fürth die TSV Auerbach, am Sonntag zieht die SG Wald-Michelbach gegen den VfR Fehlheim nach.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Fürth hatte am Dienstag trainingsfrei, weil die Englische Woche zuvor arg an die Substanz ging. „Alle waren körperlich am Limit“, sagt Trainer Jochen Ingelmann. Die Motivation der Odenwälder aber ist ungebrochen hoch, zumal sie nach ihrer Niederlage gegen Auerbach in der Hinrunde jetzt auf Wiedergutmachung aus sind. „Wir haben den Anspruch, es besser zu machen“, sagt der SVF-Coach und erwartet einen spielstarken Gegner um Ausnahmespieler Nico Jäger. „Wir müssen das Spiel defensiv kontrollieren und gut arbeiten“, fordert Ingelmann, der sich am Samstag auf die Rückkehrer Patrik Babic und Robin Weber freut, auf Urlauber Antonijo Vucic aber verzichten muss. Die Auerbacher ärgert indes immer noch der Abbruch des Spiels bei der SKV Büttelborn. Kurz nach dem Seitenwechsel hatte sich der Linienrichter verletzt. Nun werden die Rot-Weißen also noch mal nach Büttelborn fahren müssen, voraussichtlich unter der Woche. „Das ist ein riesiger Aufwand für uns“, sagt Trainer Giuliano Tondo, der zudem auf Max Straschil verzichten muss. Der hat sich im Derby gegen Alsbach nach einem harten Foul die Ferse gebrochen und wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Dennoch peilen die Rot-Weißen in Fürth einen Sieg an, denn der Kader ist trotz einiger weniger Ausfälle breit genug. Ein Dreier wird allerdings kein Selbstläufer, weil Fürth eine „Top-Fünf-Mannschaft“ sei, sagt Tondo. „Es wird eine schwierige, aber keine unlösbare Aufgabe.“

Peter Brandenburger bekräftigt seine Zusage Der FC 07 ist in der Schlussphase der Saison nicht gerade vom Glück verfolgt. Acht Spieler hatten Trainer Peter Brandenburger vor der Osterpause verletzungs- und urlaubsbedingt gefehlt. Im Heimspiel am Sonntag gegen den Meister Langstadt/Babenhausen kamen vier Verletzte hinzu. Für die Bensheimer geht es am Sonntag vor allem darum, eine Mannschaft zu stellen. „Wir müssen schauen, was wir basteln“, sagt Trainer Peter Brandenburger, dem in dieser Woche 15 Spieler fehlten. Drei waren im Urlaub, die anderen zwölf verletzt. Dazu kommt die emotionale Debatte auf der Hauptversammlung vom vergangenen Freitag, wo über Fusionspläne des Vereins mit der FSG Bensheim gesprochen wurde. Die Debatte endete damit, dass Uli Albrecht, bis dato stellvertretender Sportlicher Leiter und Befürworter von Fusionsgesprächen, seine Kandidatur für den Vorstandsposten zurückzog und derzeit keine offizielle Funktion im Verein mehr hat. Albrecht war an vielen Personalentscheidungen in den vergangenen Jahren beteiligt. Trotzdem ist für Peter Brandenburger, der seinen Vertrag vor wenigen Wochen verlängert hat, klar: „Meine Zusage für die nächste Saison steht.“

Heute, 18:30 Uhr FSG Riedrode FSG Riedrode SG Modau SG Modau 18:30 PUSH

Die Riedroder kicken am Samstag zu ungewohnter Stunde, weil parallel das traditionelle Reitturnier ausgetragen wird. Und der Rhythmus im Team von Coach Tobias Beltz hat nach zuletzt zwei freien Wochenenden auch anderweitig etwas gelitten. „Das ist Fluch und Segen“, sagt Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG. Denn bis auf die Langzeitverletzten sind zwar alle Spieler wieder fit, der Trainingsrhythmus musste allerdings angepasst werden. Riedroder Ziel ist es, in den letzten fünf Spielen die maximale Punktzahl zu holen. „Modau ist ein unbequemer Gegner“, sagt Göck, der am Samstag auf Pressing und Kurzpassspiel setzt. Bei der SG Wald-Michelbach ist ein wenig die Luft raus Die Enttäuschung war groß bei der SG nach dem zahnlosen Auftritt bei Dersim Rüsselsheim. Die Mannschaft von Trainer Nico Garotti kassierte die dritte Niederlage in Folge und verspielte damit ihre gute Ausgangsposition in der Tabelle. „Die Luft ist ein bisschen raus“, sagte Abteilungsleiter Dimitri Loenko. Doch gegen Fehlheim wollen die Überwälder am Sonntag vor eigenem Publikum noch mal die Kräfte bündeln. Aber auch der Tabellenzweite VfR peilt seinen nächsten Dreier an, wobei sich Trainer Sebastian Lindner der Schwere des Vorhabens bewusst ist. Lindner sieht in den Überwäldern ein eingespieltes Team, das seine Qualitäten in der Offensive besitzt, weiß aber auch um die Stärken seines Teams.