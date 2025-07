FC 07 Bensheim muss sich entscheiden

Bensheim. Lange hat der FC 07 Bensheim in der vergangenen Gruppenliga-Saison um den Aufstieg in die Verbandsliga mitgespielt. In der Winterpause lag er aussichtsreich auf Tabellenplatz zwei, der zur Relegation berechtigt hätte. Doch am Ende wurde es nur Platz sieben, weil der Traditionsverein in der Schlussphase der Saison regelrecht auseinanderfiel.