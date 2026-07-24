FC 07 Bensheim: Mega-Umbruch nach Abstieg aus Gruppenliga

Bensheim. Nach dem Abstieg aus der Gruppenliga beginnt für den FC 07 Bensheim eine neue Zeitrechnung. Trotz eines couragierten Schlussspurts mit zwei Siegen aus den letzten beiden Spielen konnte der siebte Abstieg der Vereinsgeschichte nicht mehr abgewendet werden. In der Kreisoberliga kommt es nun also zum Neustart.
Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Fast die gesamte Mannschaft ist neu, einzig Florian Budimir, Nikolas Linke und Luca Blüm sind geblieben. Auch an der Seitenlinie steht mit Manuel Bucher ein neuer Trainer. Er folgt auf Constantin Renner, der Bucher fortan als Co-Trainer unterstützt. Koray Görgülü übernimmt die Rolle des Sportlichen Leiters. Er war es, der federführend für die Verpflichtung des neuen Trainers verantwortlich war.
Bucher war zehn Jahre lang im Jugendfußball aktiv, unter anderem beim Ludwigshafener SC. Vor drei Jahren stieß er zur U15 des SV Waldhof Mannheim und war dort zwei Jahre Cheftrainer. 2025/26 war er Teil des Trainerteams der U17 und feierte dort den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga. Dort belegten die „Buwe“ in ihrer Gruppe den zweiten Tabellenplatz und feierten damit einen Erfolg, auf den Bucher besonders stolz ist. Jetzt zieht es ihn an die Bergstraße und damit zu einem "sehr spannenden, aufregenden Projekt", wie er sagt. Der gebürtige Mannheimer beschreibt sich als ehrgeizigen Trainer, der gern mit jungen Spielern arbeitet. "Ich will, dass die Jungs das Maximum aus sich herausholen." Gleichzeitig gibt er von sich zu, "niemand zu sein, der gern verliert". Gemeinsam mit Renner, Görgülü und Michael Arzberger, dem Vorsitzenden des Vereins, habe man den 20-köpfigen Kader zusammengestellt. Bucher spricht von einem „guten Mix“ aus arrivierten Kräften und jungen, talentierten Spielern.
Zu ersteren zählt er neben Linke und Budimir, der eine „wichtige Führungsrolle“ einnehmen soll, vor allem Francesco Torino, der von Hellas Darmstadt kommt und über Gruppenliga-Erfahrung verfügt. Für Bucher sind sie die Säulen der neuen Mannschaft. Einige Neuzugänge kennt der neue Cheftrainer aus seiner Mannheimer Zeit, so Eren Acar oder Pino di Nato, die beide gemeinsam mit Bucher beim SV Waldhof zusammenarbeiteten. Auch Lord Morris Kühn und Luan Aliji sind dem Ruf ihres ehemaligen Jugendtrainers gefolgt.
Jan Turcanu und Tobias Kurz spielten 2025/26 in der Gruppenliga, sind mit dem FC Alsbach jedoch genauso abgestiegen wie ihr neuer Club. Saad Sabagh und Kedar Nair zählen zu den hoffnungsvollen Nachwuchskräften im Team. Insgesamt bezeichnet der 37-Jährige die Mannschaft als „spannende Zusammenstellung“, von deren Qualität er überzeugt ist.
Der neue Trainer möchte attraktiven Fußball spielen lassen, der für einen möglichst hohen Unterhaltungswert bei den Zuschauern sorgen soll. Dabei sind ihm die Struktur seiner Mannschaft und die damit verbundene Kontrolle über das Spielgeschehen besonders wichtig. Große Vorfreude verspürt Bucher mit Blick auf die vielen Duelle gegen Teams aus der Region. Für ihn hat „fast jedes Spiel Derby-Charakter“. Die Liga, die für den Mannheimer nahezu „komplettes Neuland“ ist, schätzt er ausgeglichen ein. „Viele Duelle sind 50:50“, findet Bucher.