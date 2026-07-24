FC 07 Bensheim: Mega-Umbruch nach Abstieg aus Gruppenliga

Trainer Manuel Bucher ist vom Kader des FC 07 überzeugt

Jan Turcanu und Tobias Kurz spielten 2025/26 in der Gruppenliga, sind mit dem FC Alsbach jedoch genauso abgestiegen wie ihr neuer Club. Saad Sabagh und Kedar Nair zählen zu den hoffnungsvollen Nachwuchskräften im Team. Insgesamt bezeichnet der 37-Jährige die Mannschaft als „spannende Zusammenstellung“, von deren Qualität er überzeugt ist.

Der neue Trainer möchte attraktiven Fußball spielen lassen, der für einen möglichst hohen Unterhaltungswert bei den Zuschauern sorgen soll. Dabei sind ihm die Struktur seiner Mannschaft und die damit verbundene Kontrolle über das Spielgeschehen besonders wichtig. Große Vorfreude verspürt Bucher mit Blick auf die vielen Duelle gegen Teams aus der Region. Für ihn hat „fast jedes Spiel Derby-Charakter“. Die Liga, die für den Mannheimer nahezu „komplettes Neuland“ ist, schätzt er ausgeglichen ein. „Viele Duelle sind 50:50“, findet Bucher.