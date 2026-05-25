FC 07 Bensheim greift den letzten Strohhalm, SV Fürth chancenlos Gruppenliga: Mit dem 4:1-Derbysieg gegen die TSV Auerbach wahrt der Traditionsverein die Chance auf den Klassenerhalt. von jz/niwa/ü/ net/ü · 25.05.2026, 12:55 Uhr · 0 Leser

Trotz großem Einsatz war Meister SV Ginsheim eine Nummer zu groß für den SV Fürth (links Nicolas Schumacher). Der Klassenerhalt der Odenwälder entscheidet sich am letzten Spieltag im Heimspiel gegen Viktoria Griesheim. Foto:Pia Pfeifer/fupa

Bergstraße Der FC 07 Bensheim nährte im Lokalderby gegen die TSV Auerbach den letzten Funken Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga. Allerdings besetzt nach wie vor der SV Fürth den Relegationsplatz gegen den Abstieg. Die Partie der SG Wald-Michelbach gegen TS Ober-Roden wurde nach dem schweren Arbeitsunfall eines SG-Spielers bereits am Freitag abgesagt. Sie wird nicht nachgeholt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr FC 1907 Bensheim FC 07 Bensh. TSV Rot-Weiss Auerbach TSV Auerbach 4 1 Abpfiff Es lief die 53. Minute in der Partie, in der es für den einen – den FC 07 – um alles und für den anderen – die TSV – um nicht mehr ganz so viel ging, als Kevin Benarides (TSV) einen Pass auf Lorenz Terhart spielte. Dessen Abschluss mit seinem schwachen rechten Fuß ging knapp über das Tor. Wenige Minuten später kam auf der anderen Seite des Feldes Dennis Konietzko am Strafraum an den Ball. Doch anstatt sofort zu schießen, wartete er auf den richtigen Moment und platzierte den Ball klug ins rechte untere Eck. Mit dem 1:0 brachte er die Nullsiebener auf die Siegerstraße. Es waren die Schlüsselminuten in diesem Spiel, das die Nullsiebener nun hoffen lässt auf den Klassenverbleib. Über die gesamten 90 Minuten waren sie die bessere und aktivere Mannschaft, verdienten sich den Erfolg redlich. „Ich bin mit der Art und Weise mega zufrieden“, sagte daher ein glücklicher 07-Trainer Constantin Renner, während sein Gegenüber Peter Brandenburger von einer „auch in der Höhe völlig verdienten Niederlage“ und der „schlechtesten Saisonleistung“ sprach. Tore: 1:0 Konietzko (54.), 2:0 Niclas Blüm (65.), 3:0 Sheji (85.), 4:0 Claus (88), 4:1 Brunner (90.). – Schiedsrichter: Schwarzer (SV Wehen-Taunusstein). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: Albrecht, Orhan, Dennis Konietzko/keine.

Der VfR wurde seiner Favoritenrolle gerecht und kam gegen das Ligaschlusslicht zu einem standesgemäßen Sieg. Der Tabellenzweite präsentierte sich dabei bestens erholt von der 1:4-Niederlage im Pokalfinale zwei Tage zuvor gegen den SV Unter-Flockenbach und nutzte die Partie zum einen, um ein wenig die Kräfte zu schonen, zum anderen erhielten Spieler Einsatzzeiten, die in den letzten Wochen eher im zweiten Glied standen. „Wir haben in Sachen Personal bewusst ein wenig rotiert, um dadurch Spieler zu schonen, die in der Relegation wichtig sind. Dafür haben andere Spieler, die in der Relegation wichtig werden können, Spielminuten erhalten“, sagte VfR-Coach Sebastian Linder. Überragender Akteur war Mittelstürmer Marc Perchner, der gleich viermal traf und ein Sonderlob von seinem Trainer erhielt. Tore: 1:0 Perchner (17.), 2:0 Fritsche (45.), 3:0 Felix (50.), 3:1 Zimmermann (52.), 4:1, 5:1 Perchner (82., 85.), 5:2 Zimmermann (90.), 6:2 Perchner (90.+2). – Schiedsrichter: Simic (Darmstadt). – Zuschauer: 80. – Bester Fehlheimer Spieler: Perchner.

Riedrode schickte den Gegner in die Kreisoberliga, obwohl die Vorzeichen alles andere als optimal waren. Torwart Rico Ochsenschläger fiel kurzfristig aus; mit Christian Telch ging ein Feldspieler zwischen die Pfosten, Telch machte seine Sache gut, vereitelte in der Schlussphase mit starken Aktionen die ein und andere Chance. „Wir haben kompakt und sicher in der Abwehr gestanden und vorne mutig mit einer Doppelspitze gespielt“, sagte Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG: „Das war ein verdienter Sieg, es hätte auch höher ausgehen können.“ Es war der erste Dreier seit mehr als einem Monat für Riedrode. Tore: 0:1, 0:2 Schuchmann (23., 62.), 0:3 Siegler (69.), 1:3 Klewar (85.). – Schiedsrichter: Hautzel (TuS Wirbelau). – Zuschauer: 100. – Beste FSG-Spieler: geschlossene Leistung.

Der Gast machte im Kampf um den Klassenerhalt – den er trotz der Niederlage am Ende schaffte – von Anfang an Druck. Die Odenwälder hatten einige Mühe mit dem hoch anlaufenden Gegner. Doch mit der Zeit bekamen die Fürther immer besser Kontrolle, auch weil Geinsheim seinem druckvollen Spiel bei großer Hitze Tribut zollte. Der FC indes zog vor allem in der zweiten Halbzeit sein Spiel durch. Überragend das Tor zum 3:2: Andreas Adamek traf per Freistoß aus 23 Metern direkt ins Toreck. Verabschiedet wurden am Samstag Jan Gebhardt, Kristof Deriy und Fisnik Jaija. Nils Arras feierte nach 13 Monaten Verletzungspause zudem sein Comeback. Tore: 1:0 Adamek (20.), 1:1 Seidel (32.), 2:1 Sielmann (70.), 2:2 Losert (75.), 3:2, 4:2 Adamek (77., 79.). – Schiedsrichter: Geipel (Wiesbaden). – Zuschauer: 150. – Beste FCF-Spieler: geschlossene Leistung.