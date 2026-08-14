FC 07 Albstadt erwartet Schwenningen, Hardt trifft auf Straßberg

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der erste Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern bringt gleich mehrere reizvolle Duelle zwischen etablierten Teams und Neulingen. Aufsteiger SG SV Zimmern / SV Horgen II empfängt den FC Hechingen, während der SV Winzeln auf die SGM SV Gruol / SV Erlaheim trifft. Im Blickpunkt steht auch das Duell zwischen Landesliga-Absteiger FC 07 Albstadt und Aufsteiger SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnstetten, während die Spvgg 06 Trossingen gegen den SV Bubsheim startet. Der SV Dotternhausen empfängt die neu gegründete SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch, der TSV Frommern den FC Grosselfingen. Komplettiert wird der Auftakt durch TSV Harthausen/Scher gegen SGM Nusplingen/Obernheim sowie SG FC Hardt / Lauterbach gegen den Vorjahreszweiten TSV Straßberg 1903.

Meister gegen Relegationssieger: Die SG SV Zimmern / SV Horgen II kommt als Titelträger der Kreisliga A2 in die Bezirksliga, während sich der FC Hechingen den Klassenerhalt über die Relegation sicherte. Für den Aufsteiger ist es die erste Standortbestimmung auf höherem Niveau, Hechingen will dagegen möglichst nicht erneut in den Abstiegskampf geraten. ----



Auch hier treffen zwei neue Gesichter der Bezirksliga direkt aufeinander. Der TSV Harthausen/Scher steigt aus der Landesliga, Staffel 3, ab, die SGM Nusplingen/Obernheim kommt als Meister der Kreisliga A3 nach oben – ein reizvoller Vergleich zweier Mannschaften mit völlig unterschiedlicher Vorgeschichte.

---



Der SV Winzeln bekommt es zum Start mit einem der stärkeren Teams der vergangenen Runde zu tun. Gruol/Erlaheim wurde mit 60 Punkten Fünfter, Winzeln landete mit 50 Zählern auf Rang neun – die Gastgeber können also gleich zum Auftakt zeigen, ob sie an die vergangene Spielzeit anschließen können.

---



Die SG FC Hardt / Lauterbach empfängt zum Auftakt einen der stärksten Gegner der vergangenen Saison. Straßberg wurde mit 81 Punkten Zweiter und verlor nur drei seiner 34 Spiele, während Hardt/Lauterbach als Sechster 56 Zähler sammelte – nach der Vorsaison geht der Gast damit mit der besseren Bilanz in das Duell.

---



Ein echtes Duell der Liganeulinge: Der FC 07 Albstadt kommt nach dem Abstieg aus der Landesliga, Staffel 3, die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnstetten als Meister der Kreisliga A4. Beide Mannschaften müssen sich in der neuen Umgebung zunächst orientieren – jedoch dürfte Albstadt als Favorit in diese Begegnung gehen.

---

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr Spvgg 06 Trossingen 06Trossingen SV Bubsheim SV Bubsheim 15:00 PUSH



Die Spvgg 06 Trossingen startet nach Rang drei mit hohen Erwartungen in die neue Runde und erzielte in der Vorsaison 85 Tore. Der SV Bubsheim wurde Achter und kam ebenfalls auf starke 77 Treffer – offensiv verspricht dieses Duell schon zum Auftakt einiges.

---



Der Vorjahresvierte SV Dotternhausen empfängt zum Saisonstart die neu gegründete SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch. Während Dotternhausen nach 60 Punkten in der vergangenen Runde wieder in der oberen Tabellenregion angreifen dürfte, beginnt für die neue Spielgemeinschaft zunächst die sportliche Standortbestimmung. In der vergangenen Saison stand Trillfingen auf Rang zehn.

---



Nur drei Punkte trennten beide Mannschaften am Ende der vergangenen Saison: Grosselfingen wurde mit 51 Zählern Siebter, Frommern kam mit 48 Punkten auf Rang elf. Viel deutet deshalb auf ein enges Auftaktduell zweier Teams hin, die sich früh in der neuen Tabelle in eine gute Position bringen wollen.





