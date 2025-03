FC 05: War das die Vorentscheidung? - Großer Ärger um Türkgücü-Spiel

Der 1. FC Schweinfurt 05 dürfte an diesem Wochen aus dem Grinsen gar nicht mehr herausgekommen sein. Am Freitag besiegten die Schnüdel mit dem FV Illertissen einen direkten Konkurrenten im Rennen um den Titel. Am Samstag konnten die Schnüdel gemütlich zusehen, wie die Bayern-Amateure und die Würzburger Kickers patzten. Und am Sonntag strauchelte dann auch noch die SpVgg Bayreuth gegen die Profireserve des Kleeblatts. Besser hätte es aus 05er-Sicht schlicht nicht laufen können. War das also die Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft?

Es war eine rundum gelungene Woche aus Sicht der Schweinfurter: Erst hat der Verein fristgerecht die Lizenzunterlagen für die 3. Liga eingereicht, dann zog die Mannschaft nach und bewies gegen Illertissen Titelreife. "Ja, es war ein super Spieltag für uns", grinst der Sportliche Leiter Andreas Brendler . Als Lehrer weiß Brendler aber natürlich auch, dass Demut eine gute Tugend ist: "Von einer Vorentscheidung kann noch überhaupt nicht die Rede sein. Es werden noch 30 Punkte vergeben, wir spielen noch gegen sehr gute Gegner und auch wir werden noch das ein oder andere schwächere Spiel dabei haben." Fakt ist: Zehn Spieltage vor Schluss haben die Schnüdel komfortable sieben Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz. Dass die Bayern-Amateure nach dem Katastrophenstart (drei Spiele, drei Niederlagen) noch einmal rankommen, scheint derzeit äußerst unwahrscheinlich. Zu groß ist offensichtlich der Substanzverlust durch die Abgänge im Winter und die schweren Verletzungen zuletzt, das wurde bei der 0:3-Pleite am Samstag in Vilzing mehr als deutlich. "Die Ausgangslage vor dem Saisonendspurt ist super", sagt demnach auch Brendler.

Und wer weiß, vielleicht wächst der Vorsprung ja nochmals an. Der Fall Schwaben Augsburg und ein möglicher Punktverlust ist immer noch nicht final geklärt. Nachdem der BFV sein Urteil wieder einkassiert hat, hat bereits der FC Eintracht Bamberg angekündigt, vor die nächste Instanz zu ziehen. "Ganz ehrlich, das ganze Thema nervt einfach", winkt Brendler ab. "Wir befinden uns noch in Gesprächen, wie wir weiter vorgehen wollen. Da ist noch keine Entscheidung gefallen. Viel sagen möchte ich zu dem Thema nicht. Freilich wäre es bitter für Schwaben Augsburg, aber für was gibt`s dann eigentlich Regeln?"

Von derlei Nebengeräuschen wollen sich die Schweinfurter aber nicht beeinflußen lassen. Die Konzentration gilt weiterhin der eigenen Leistung. Der Spielplan führt die Schnüdel am kommenden Samstag nach München zu Türkgücü - eigentlich. Sehr Irritiert zeigen sich nämlich die Schweinfurter bezüglich eines kurzfristigen Spielverlegungswunschs. "Die Verantwortlichen von Türkgücü sind am vergangenen Freitag auf uns zugekommen, ob wir denn das Spiel nicht verlegen und unter der Woche spielen könnten. Wohlgemerkt: Eine Woche vor dem geplanten Spieltermin so einen Wunsch zu äußern, finde ich vorsichtig ausgedrückt schon ziemlich dreist. Ich habe klargemacht, dass das nicht geht, unsere Spieler müssen arbeiten, wir können nicht so einfach unter der Woche nach München fahren."

Der Grund für den Verlegungswunsch: Das Dantestadion fällt aus Sicherheitsgründen als Spielstätte aus, das Ausweichstadion in Heimstetten ist belegt. Der heimische SV Heimstetten empfängt zeitgleich in der Bayernliga Süd den TSV Nördlingen. Auch im Grünwalder Stadion, wo sich Türkgücü schon öfters in der Vergangenheit eingemietet hatte, ist kein Platz. In der Kultstätte in Giesing empfängt am Samstag um 14 Uhr der TSV 1860 die SpVgg Unterhaching zum Drittligaderby. Eine mögliche Verlegung auf Sonntag steht nun im Raum.



"Das ist aber die allerletzte Option. Wir pochen darauf, dass das Spiel am Samstag wie geplant ausgetragen wird", so Brendler. Eine finale Entscheidung, wann und vor allem wo gespielt wird, steht noch aus...