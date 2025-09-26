Fazit zum Spiel

Am Ende ein 3:2 Sieg für die Hausherren der Sg Firmenich Satzvey Kommern B-Jugend die damit ins Pokal Finale des Kreispokales einziehen. Es war ein sehr spannendes Spiel viele Zuschauer. Ich möchte hier auch noch mal dem Schiedsrichter tanken, der einen sehr guten Job gemacht hat, aber nicht gerecht behandelt wurde nach dem Abpfiff. Er wurde gestürmt von gegnerischen Spielern der JSG Ahr I was einfach unsportlich ist und von draußen kam auch immer Widersprüche vom Trainer, es sei der schlechteste Shiri in ganz Deutschland. Sowas ist komplett in akzeptabel. Am Ende wurde auch noch eine Tür eingetreten von den Gegnern was natürlich Folgen haben wird sportlich so wie Geld an sich war ein sehr interessantes Spiel. Viele Chancen auf beiden Seiten 2 Torhüter, die eine super Leistung geschaffen haben die Stürmer waren sehr gut drauf generell beide Mannschaften waren sehr gut aufgestellt. Knappe spielen natürlich leider eine rote Karte wo man sich drüber streiten kann aber es natürlich Sache vom Shiri am Ende ein paar gelbe Karten nicht sehr fair aber trotzdem super Spiel von beiden Mannschaften und hier noch mal ein herzlichen Glückwunsch an die SG Firmenich Satzvey Kommern die an diesem Abend ins Finale eingezogen sind. Das Wetter war sehr kalt und regnerisch. Der Platz war im rutschigen Zustand aber trotzdem sehr gut. Viele Gretchen aber alles in allem ein sehr tolles Spiel. Wir lieben den Fußball.