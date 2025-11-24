Fazit: Starker Auftritt, keine Punkte für den VfR Warbeyen

Die Fußballerinnen des VfR Warbeyen haben am Samstag die große Chance verpasst, für ein Lebenszeichen im Abstiegskampf der Zweiten Bundesliga zu sorgen. Im rheinland-pfälzischen Mendig zeigte das Schlusslicht bei der SG 99 Andernach seine bisher beste Auswärtsleistung und musste sich am Ende dennoch mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Anders als in den vergangenen Wochen lag das diesmal jedoch weniger an der anfälligen Defensive, sondern in erster Linie an der mangelnden Konsequenz vor dem gegnerischen Tor.

Beinahe wäre dem VfR Warbeyen postwendend die direkte Antwort gelungen. Doch der abgefälschte Schuss von Narjiss Ahamad rollte knapp am Tor vorbei. In der Folge gelang es den Gästen, die in dieser Saison auswärts zuvor bisher immer mindestens sechs Gegentreffer kassiert hatten, den Gegner weitestgehend vom eigenen Tor fernzuhalten und selbst den einen oder anderen Gegenstoß zu wagen.

Den besseren Start erwischte vor 180 Zuschauern der Tabellenfünfte aus Andernach. Nach einem Steckpass von Maren Weingarz traf Paula Petri in der zwölften Minute nur den linken Pfosten. Drei Minuten später machte es Weingarz besser. Bei einem Zuspiel von Leonie Krump verschätzte sich die Warbeyener Außenverteidigerin Isa Hoevers, sodass Weingarz links im Sechzehner plötzlich freie Bahn hatte und VfR-Keeperin Lea Egbers mit einem Flachschuss überwinden konnte.

In der Halbzeitpause schien VfR-Trainer Sandro Scuderi den richtigen Ton getroffen zu haben, denn der VfR Warbeyen legte nach Wiederanpfiff los wie die Feuerwehr. In der 48. Minute wollte es Ahamad nach einer flachen Hereingabe von Moisa Verkuijl im Rückraum zu genau machen und traf nur den Pfosten. Wenige Minuten später scheiterte sie, erneut in Szene gesetzt von Verkuijl, frei vor dem Tor. Der Ausgleich wäre zu diesem Zeitpunkt längst verdient gewesen.

Stattdessen gab es auf der Gegenseite die kalte Dusche. Bei einem Eckstoß in der 68. Minute tummelten sich alle Spielerinnen am ersten Pfosten, wo Andernachs Malou Müller den Ball mit dem Rücken zum Tor über den Scheitel rutschen ließ und so auf 2:0 stellte.

Warbeyen kommt einem Zähler nahe

War der VfR Warbeyen in der Vergangenheit nach dem zweiten Gegentreffer regelmäßig auseinandergebrochen, leistete er nun erbitterten Widerstand – mit Erfolg: Lotte Masseling, die zuvor bereits aus spitzem Winkel das leere Tor verfehlt hatte (80.), erzielte nach Vorarbeit von Moisa Verkuijl in der 89. Minute den hochverdienten Anschlusstreffer. In der Nachspielzeit trennten den VfR nur Zentimeter vom ersten Auswärtspunkt der Saison. Beim Schuss der eingewechselten Lidia Nduka stand einmal mehr an diesem Nachmittag das Aluminium im Weg.

Sandro Scuderi versuchte in seiner Einordnung den Blick auf das Positive zu lenken. „Diesmal haben uns ein paar Prozente vor dem gegnerischen Tor gefehlt. Alles andere war positiv. Letztendlich geht es aber um Punkte. Und die haben wir leider wieder nicht geholt. Wir haben jetzt bis zur Winterpause noch drei Spiele vor uns. Das sind tolle Herausforderungen, die wir annehmen müssen. Nach der Leistung gegen Andernach bin ich positiv gestimmt“, sagte der Warbeyener Trainer, für dessen Schützlinge die Luft im Tabellenkeller immer dünner wird.

VfR Warbeyen: Egbers – Mollink, Gouriye, Bauer (89. Nduka), Hoevers – Laufers (59. Masseling) – El Messaoudi (73. Miyoshi), Lang, Verkuijl, Oerding (73. Warps) – Ahamad.